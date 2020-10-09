Hasret sona erdi! Esra Erol Ayşenur'un biyolojik ailesini 18 yıl sonra buldu

İstanbul'da yaşayan Ayşenur Coşkun 2002 tarihinde doğumundan hemen sonra Zeynep Kamil hastanesinden alınarak Bahçelievler çocuk esirgeme yurduna bırakıldığı, oradan ise yasal yollarla bir aileye evlatlık olarak verildiği canlı yayında açıklandı. Yıllar boyu evlatlık edinen aile tarafından itinayla büyütülen Coşkun'a öz ailesinin yokluğu hiç aratılmamış. Ailesini aramak için Esra Erol'dan yardım isteyen Ayşenur Coşkun'un biyolojik ailesini ise Esra Erol dakikalar içinde buldu.

"BEN DE ONUN YANINDAYIM"



Dün biyolojik ailesini aramak için Esra Erol'da programına gelen 18 yaşındaki Ayşenur Coşkun'un onu büyüten annesi Nevcihan Hanım canlı yayına bağlanarak "Ayşenur'u el bebek gül bebek büyüttüm. Üzerinde çok emeğim var elimden ne gelirse yaptım. Şimdi ailesini bulmak için bende onun yanındayım. Hakkında hayırlısı olsun diye" ifade etti.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI



8 Ekim'de programa çıkan Ayşenur, önce 27 yaşındaki ağabeyi Emrah Filiz ile sonra ise annesi Nilgül Hanım ile buluştu. Ayşenur'un ailesi ile buluşmasında ise duygu dolu anlar yaşandı. Genç kızın ailesine sarıldığı anlar ise görenleri gözyaşlarına boğdu.

BİYOLOJİK AİLESİYLE HASRET GİDERDİ



Öte yandan ağabeyi Emrah'ta hiç görmediği annesini Esra Erol sayesinde gördü. Yıllarca biyolojik ailesini arayan iki kardeş anneleriyle hasret giderdi.

Olay Esra Erol'da ortaya çıkmıştı: Zihinsel engelli E.Ş. istismara uğradığı G.M.'nin yanında bulundu

Çok eşliliğe karşı çıkan kadınlar sesini Esra Erol’da duyurmaya devam ediyor! Bu kadarı da pes dedirtti