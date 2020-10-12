Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bahçede otururken kafasına az kalsın göktaşı düşüyordu

Bahçede otururken kafasına az kalsın düşüyordu

’nin Kadirli ilçesinde ailesiyle birlikte bahçede otururken 2 metre uzaklarına düştüğünü iddia eden Ali Naharcı, yaptığı mıknatıs deneyleriyle taşın göktaşı olduğunu ispatladığını söyledi.Olay anını anlatan ve o esnada bahçede olan Mehmet Dayanıklı, korktuklarını belirterek, “Hepimiz burada oturuyorduk. Aniden bahçeye düştü gördük hepimiz. Ben o esnada korktum. Acaba bu taşı biri mi attı havadan mı geldi diye düşündüm” şeklinde konuştu.

İHA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 23:32 Son Güncelleme: 13.10.2020 00:08 ABONE OL
Bahçede otururken kafasına az kalsın göktaşı düşüyordu

İlçeye bağlı Kiremitli köyü Dervişli Mahallesi'nde akşam 18.30 sıralarında ailesiyle birlikte evin bahçesinde oturan Ali Naharcı'nın bahçesine el büyüklüğünde ve yaklaşık 250 gram ağırlığında siyah renkli bir taş düştü.

Bahçede otururken kafasına az kalsın göktaşı düşüyordu

Düşen taşın yanına giden Ali Naharcı o esnada sıcak olan taşı alarak incelemeye başladı. İnternetten yaptığı araştırmada göktaşlarının ağır metaller içerdiğini ve bundan dolayı mıknatıs tarafından çekildiğini öğrenen Naharcı, yaptığı mıknatıs deneyleri ile kendisindeki taşın gerçekten olduğuna kanaat getirdi.

Bahçede otururken kafasına az kalsın göktaşı düşüyordu | Video

Bahçede otururken kafasına az kalsın göktaşı düşüyordu

Naharcı, şöyle konuştu: Eşim ve dayım ile birlikte bahçede oturduk çay içiyorduk. Taş tam düşerken yerden yüksekte gözüme takıldı ve pat diye bir sesle hemen 2 metre uzağımıza düştü.

Bahçede otururken kafasına az kalsın göktaşı düşüyordu

Merak edip yanına gittim, el büyüklüğünde siyah bir taş gördüm. Almak istedim o esnada sıcaktı elime alamadım. Bir süre bekledikten sonra elime aldım. İnternetten inceleme yaptım.

Bahçede otururken kafasına az kalsın göktaşı düşüyordu

Göktaşlarını mıknatıs çekiyormuş. Bendeki bu taş da mıknatısa tepki veriyor. Bilim adamlarımız taşı incelesin eğer gerçekten ise ben satmak istiyorum.

Bahçede otururken kafasına az kalsın göktaşı düşüyordu

O esnada bahçede olan ve göktaşının düştüğüne tanıklık ettiğini söyleyen Mehmet Dayanıklı, korktuklarını belirterek, "Hepimiz burada oturuyorduk. Aniden bahçeye düştü gördük hepimiz. Ben o esnada korktum. Acaba bu taşı biri mi attı havadan mı geldi diye düşündüm" şeklinde konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bahçede otururken kafasına az kalsın göktaşı düşüyordu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA