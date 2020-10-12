Bahçede otururken kafasına az kalsın göktaşı düşüyordu

O esnada bahçede olan ve göktaşının düştüğüne tanıklık ettiğini söyleyen Mehmet Dayanıklı, korktuklarını belirterek, "Hepimiz burada oturuyorduk. Aniden bahçeye düştü gördük hepimiz. Ben o esnada korktum. Acaba bu taşı biri mi attı havadan mı geldi diye düşündüm" şeklinde konuştu.