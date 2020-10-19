Son dakika: Kağıthane'de parktaki cinayetle ilgili flaş gelişme! Gözaltılar var

Son dakika: 11 Ekim'de gece saatlerinde İstanbul Kağıthane'de bir grup tarafından öldürülen Mücahit Akipa cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı. Kameralara yansıyan görüntülerde, alkol alan Mücahit Akipa (28) ve Yakup A.'nın (29) yanına iki kişi geldikten sonra aralarında tartışma çıktığı görülüyor. Tehditler savurarak olay yerinden ayrılan bu 2 kişi daha sonra 2 arkadaşını daha yanına alarak olay yerine tekrar dönüyor. Burada tekrar tartışan iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan Mücahit Akipa hastanede hayatını kaybederken diğer arkadaşı Yakup A. ise yaralanıyor. Saldırganların olay yerinden hızla kaçtıkları görülüyor.
SON DAKİKA: SALDIRGANLAR YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek olaya karışan şüphelilerin kimlikleri belirledi. Şüphelilerden Şeyhmus K. (29) olaydan bir gün sonra Beyoğlu'nda, Hüseyin T. (20), Eray B. (23) ve Salih K. (22) ise 15 Ekim günü yakalandı. Salih K.'nin üzerinde yapılan aramadat tabanca ve 9 adet mermi ele geçirildi.
CİNAYET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi... İstanbul Kağıthane'de parktaki cinayetin zanlılarının görüntüleri ortaya çıktı | Video
Şubede ifadeleri alınan şüphelilerden Salih K.'nin 6, Hüseyin T.'nin 7, Şeymus K.'nin ise 2 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi. Şubede işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Salih K. ve Hüseyin T. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Şeyhmus K. ve Eray B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.