Son dakika: Kağıthane'de parktaki cinayetle ilgili flaş gelişme! Gözaltılar var

Son dakika: 11 Ekim'de gece saatlerinde İstanbul Kağıthane'de bir grup tarafından öldürülen Mücahit Akipa cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı. Kameralara yansıyan görüntülerde, alkol alan Mücahit Akipa (28) ve Yakup A.'nın (29) yanına iki kişi geldikten sonra aralarında tartışma çıktığı görülüyor. Tehditler savurarak olay yerinden ayrılan bu 2 kişi daha sonra 2 arkadaşını daha yanına alarak olay yerine tekrar dönüyor. Burada tekrar tartışan iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan Mücahit Akipa hastanede hayatını kaybederken diğer arkadaşı Yakup A. ise yaralanıyor. Saldırganların olay yerinden hızla kaçtıkları görülüyor.