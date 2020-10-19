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Son dakika: 'de parktaki cinayetle ilgili flaş gelişme! Gözaltılar var

11 Ekim'de 'de işlenen cinayetle ilgili son dakika haberi... Gelen bilgilere, Kağıthane'de 28 yaşındaki Mücahit Akipa'nın silahla öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheliler polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili 2 kişi cezaevinde gönderilirken diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Korkunç cinayetin görüntüleri de ortaya çıktı. Saldırganların olay yerine geliş ve gidiş anları kameralara yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 11:32 Son Güncelleme: 19.10.2020 11:55 ABONE OL
Son dakika: Kağıthane'de parktaki cinayetle ilgili flaş gelişme! Gözaltılar var

Son dakika: 11 Ekim'de gece saatlerinde 'de bir grup tarafından öldürülen Mücahit Akipa cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı. Kameralara yansıyan görüntülerde, alkol alan Mücahit Akipa (28) ve Yakup A.'nın (29) yanına iki kişi geldikten sonra aralarında tartışma çıktığı görülüyor. Tehditler savurarak olay yerinden ayrılan bu 2 kişi daha sonra 2 arkadaşını daha yanına alarak olay yerine tekrar dönüyor. Burada tekrar tartışan iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan Mücahit Akipa hastanede hayatını kaybederken diğer arkadaşı Yakup A. ise yaralanıyor. Saldırganların olay yerinden hızla kaçtıkları görülüyor.

Son dakika: Kağıthane'de parktaki cinayetle ilgili flaş gelişme! Gözaltılar var

SON DAKİKA: SALDIRGANLAR YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliğine bağlı ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek olaya karışan şüphelilerin kimlikleri belirledi. Şüphelilerden Şeyhmus K. (29) olaydan bir gün sonra Beyoğlu'nda, Hüseyin T. (20), Eray B. (23) ve Salih K. (22) ise 15 Ekim günü yakalandı. Salih K.'nin üzerinde yapılan aramadat tabanca ve 9 adet mermi ele geçirildi.

CİNAYET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

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Son dakika: Kağıthane'de parktaki cinayetle ilgili flaş gelişme! Gözaltılar var

Şubede ifadeleri alınan şüphelilerden Salih K.'nin 6, Hüseyin T.'nin 7, Şeymus K.'nin ise 2 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi. Şubede işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Salih K. ve Hüseyin T. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Şeyhmus K. ve Eray B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika: Kağıthane'de parktaki cinayetle ilgili flaş gelişme! Gözaltılar var
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