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Son dakika: Düğün konvoyu süsü verilen araçtan çıkan göçmenler şok etti!

'dan gelen son dakika haberine göre düğün konvoyu süsü veren araçların içinden göçmenler çıktı. Ortaya inanılması zor bir görüntü çıktı. Batman'da süslenerek düğün konvoyu izlenimi verilmeye çalışılan 3 araçta, 16 yabancı uyruklu yakalandı. Yakalanan göçmenlerin 12'si , 4'ü Suriyeli olmak üzere toplam 16 yakalandı.

AA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 17:34 Son Güncelleme: 20.10.2020 17:38 ABONE OL
Son dakika: Düğün konvoyu süsü verilen araçtan çıkan göçmenler şok etti!

Kent girişinde 3 araçlık bir düğün konvoyu İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu.

IRAK VE SURİYE UYRUKLU GÖÇMENLER YAKALANDI

Konvoyda gelinlik giymiş bir kadın ve yolculardan şüphelenen ekipler, yaptıkları incelemede 3 araçta 12'si Irak ve 4'ü Suriye uyruklu 16 göçmen olduğunu tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, Suriyeli 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Son dakika: Düğün konvoyu süsü verilen araçtan çıkan göçmenler şok etti!
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