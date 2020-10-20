Son dakika: Düğün konvoyu süsü verilen araçtan çıkan göçmenler şok etti!

Kent girişinde 3 araçlık bir düğün konvoyu İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu.

IRAK VE SURİYE UYRUKLU GÖÇMENLER YAKALANDI

Konvoyda gelinlik giymiş bir kadın ve yolculardan şüphelenen ekipler, yaptıkları incelemede 3 araçta 12'si Irak ve 4'ü Suriye uyruklu 16 göçmen olduğunu tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, Suriyeli 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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