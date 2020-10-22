SON DAKİKA - 2020 KPSS sonuçları az önce açıklandı! KPSS sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

KPSS sonuçları her yıl olduğu gibi bu yılda sınava girenler için merak konusu oldu. ÖSYM takvimi ile KPSS sonuçları 2020 açıklanma tarihi belirlenmişti. Peki, yapılan son resmi açıklamaya göre KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM ais üzerinden erişim ne zaman sağlanacak? İşte, bu yıl yapılan KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı ve sonuçlar hakkında tüm merak edilen detaylar…
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DİKKAT! 2020 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman bugün açıklanacak mı? ÖSYM KPSS lisans sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları için saatler kaldı! Geçtiğimiz haftalar içerisinde düzenlenen oturumlara katılım sağlayan adaylar, KPSS sonuçları için heyecanlı bir bekleyişe girdi. Öyle ki, ÖSYM'nin KPSS sınav sonuçları için duyurduğu tarih geldi çattı. Durum böyle olunca da, ÖSYM AİS sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk artış gösterdi. Adayların devlet memuru olabilmek için girecekleri mülakatlarda kullanacakları puanlar, sınav sonuçları neticesinde belli olacak.
KPSS LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar KPSS sınav sonuçları bilgisini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. KPSS lisans sonuçları belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
KPSS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, BUGÜN AÇIKLANIR MI?
Bu doğrultuda, '2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?' sorusunun yanıtı günün en çok merak edilenleri arasında yerini aldı. Bilindiği gibi, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Genel Kültür-Genel Yetenek Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarına yoğun bir katılım sağlanmıştı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
İşte, detaylar;
DİKKAT! 2020 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman bugün açıklanacak mı? ÖSYM KPSS lisans sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS lisans sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak; ancak sonuçları saat kaçta erişime açılacağı bilinmiyor.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
DİKKAT! 2020 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman bugün açıklanacak mı? ÖSYM KPSS lisans sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANABİLİR Mİ?
Corona virüsü sebebiyle bu sene ÖSYM'nin yaptığı birçok sınavın tarihlerinde gecikmeler yaşandı. Ancak ÖSYM, bazı sınavların sonuçlarını erken erişime açtı. KPSS sonuçları da ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç açıklanabileceği tahmin ediliyor.
DİKKAT! 2020 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman bugün açıklanacak mı? ÖSYM KPSS lisans sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
KPSS PUAN HESAPLAMA İLE İLGİLİ BİLGİLER
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020- YDS sonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020 e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.
KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.
DİKKAT! 2020 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman bugün açıklanacak mı? ÖSYM KPSS lisans sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alanlarının ikisinde de sınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır.
DİKKAT! 2020 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman bugün açıklanacak mı? ÖSYM KPSS lisans sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
KPSS A GRUBU KADROLAR NERELERDE GÖREV ALIR?
Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacak kadrolar içindir.
DİKKAT! 2020 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman bugün açıklanacak mı? ÖSYM KPSS lisans sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
KPSS B GRUBU KADROLAR NERELERDE GÖREV ALIR?
B grubu kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.