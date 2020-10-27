Son dakika: Duygu Delen'in eski sevgilisine ağır müebbet ve 32 yıl hapis istendi

GAZİANTEP KAPALI CEZAEVİNDE TUTUKLU BULUNUYOR

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ve Duygu Delen'in vücudunda çok sayıda darp ve cebir izinin bulunduğunu gösteren raporun da gelmesinin ardından savcılık dosyayı tamamladı. Halen Gaziantep Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Kaplan hakkında "Çocuğun kasten öldürülmesi", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.