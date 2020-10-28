Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ekonomi profesörü de dolandırıldı

Ekonomi profesörü de dolandırıldı

Ekonomi Profesörü de dolandırıcı kurbanı... görevlisi olduklarını söyleyen dolandırıcılar, Gürsel’in 25 bin lirasını kendi hesaplarına aktardı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 28.10.2020 ABONE OL
Ekonomi profesörü de dolandırıldı
Ekonomi uzmanı Prof. Dr. Seyfettin Gürsel de tele-dolandırıcıların kurbanı oldu. Özel bir üniversitede görevli Prof. Dr. Gürsel'e (71), geçtiğimiz günlerde telefonla ulaşan tele-dolandırıcılar, bankadan aradığını söyleyerek hesap işletim ücreti olan bin 321 liranın iadesi için TC kimlik numarasını ve anne kızlık soyadını paylaşmasını istedi. Tanınmış ekonomi profesörü de bilgilerini verdi. Daha sonra telefonuna mesaj olarak gelen şifreyi dolandırıcıya veren Prof. Gürsel'in telefonu kapandıktan 10 saniye sonra gerçek banka görevlisi, Gürsel'e ulaşarak dolandırılmaya çalışıldığını söyledi. İncelemede Gürsel'in hesabındaki paranın 25 bin lirasının başka hesaba aktarıldığı anlaşıldı. Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekonomi profesörü de dolandırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA