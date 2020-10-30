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Uyuyan ev sahibini gördü, hırsızlığa devam etti... Rüzgar sesinden korkup kaçtı Ev sahibinin uyuduğunu görmesine rağmen rahat tavırlarla soyguna devam eden hırsız, rüzgar sesinden korkmasının ardından girdiği pencereden kaçarak uzaklaştı. Evin tüm odalarını gezen hırsız 10 bin lira değerindeki cep telefonlarını çaldı.

İHA Giriş Tarihi: 30.10.2020 12:43 Son Güncelleme: 30.10.2020 12:49 ABONE OL

Diyarbakır'da bir eve giren hırsız güvenlik kameralarına yansıdı. Ev sahibinin uyuduğunu görmesine rağmen rahat tavırlarla soyguna devam eden hırsız, 10 bin liralık cep telefonlarını çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Fırat Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önceki gün sabah saat 06.20 sularında bir restoranın çatısına tırmanan hırsız 1. kattaki evin penceresinden içeri girdi.

Hırsız, girdiği evde uyuyan ev sahiplerini görmesine rağmen rahat tavırlarla 10 bin lira değerindeki cep telefonlarını aldı. Evin tüm odalarını gezen hırsız, rüzgar sesinden korkmasının ardından girdiği pencereden kaçarak uzaklaştı. Tüm bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.