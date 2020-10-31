Son dakika haberi: İzmir'deki depremin ardından ölü ve yaralı sayısı artıyor! Vatandaşlara kira yardımı yapılacak; TOKİ kalıcı konutlar...

Dün öğleden sonra gerçekleşen depremin merkez üssünün Ege Denizi olduğu açıklandı. Seferihisar ve Sisam Adası'nda tsunami meydana geldi. İzmir'den son dakika bilgileri üst üste geliyor. AFAD, ölü ve yaralı sayısı hakkında saat başı açıklama yapıyor. Göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Barınma ihtiyacı olanların tüm ihtiyaçları da AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından karşılanıyor. 62 yaşındaki Emine Eren, depremden 14 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. 53 yaşındaki Fadime Tolu da enkazdan sağ olarak kurtarıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depremin ardından son dakika açıklamalarında bulunuyor. AFAD ve Kızılay'ın bölgede yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden Bakan Kurum, enkazların altında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Ağır hasarlı ve yıkılma riski olan binaların olduğunu bu şekildeki binalara girilmemesi gerekiğini vurgulayan Bakan Kurum, İzmir'de 5 bin arama kurtarma personeli çalıştığını söyledi.
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener: "30 Ekim 2020 saat 14:51'de Ege Denizi'nde Sisam adasının kuzeyi ile Doğanbey meydana gelen Mw=6.9 büyüklüğündeki depremin ardından 31 Ekim 2020 saat 09:00'a kadar bölgede 1.9'dan büyük 344 deprem çözümü yapılmıştır. Artçı sarsıntıların birkaç hafta sürmesi beklenmektedir."
AFAD: Deprem sonrasında, 35'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, toplam 489 artçı sarsıntı yaşandı.
Son dakika bilgisine göre TOKİ, kalıcı konutların yapımı için AFAD ile koordinasyon halinde hem yerinde hem de rezev alanlarda süreci başlattı. Öte yandan yıkılan ve yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalara ilişkin bütün vatandaşlara kira yardımı yapılacak.
Arama kurtarma çalışmalarının çok hassas bir biçimde çalıştığını ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin olduğu andan itibaren 100 vatandaşımızın kurtarıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci çok yakından takip ettiğini vurgulayan Bakan Kurum, Türkiye'nin her yerinin İzmir için seferber olduğunu belirtti. Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti; "Vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak için AFAD, Kızılay ve belediyeler çadır kurma görevini yürütüyor. Üç bin çadır kurulma süreci devam ediyor, bu çadırların yaklaşık 750 tanesi kuruldu."
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ''Tüm kurumlarımız İzmir'in yaralarını saramaya devam edecek. Dualarımız enkaz altındaki vatandaşlarımızla. Ortak acılar ortak duygudaşlığı gerektirir. Cumhuriyet başsavcılıklarımız acılarımız enkaz altındayken bu acıları provoke edenlere karşı soruşturmalarını başlatmıştır. Keşimse birliğimizi kardeşliğimizi acımızı suiistimal edemez bunu etmek isteyenlere de adaletimiz asla müsaade etmeyecektir. 3 kişi Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep'te gözaltına alınmıştır. Tüm süreçlerde yine gerekli takip yapılmaktadır '' ifadelerini kullandı.
Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında dün meydana gelen, şu ana kadar 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam 804 kişinin yaralandığı açıklanan depremde, çöken binaların enkazında arama çalışmaları sürüyor. Çöken 17 binanın 9'unun enkazında arama çalışmaları tamamlanırken, 8 binanın enkazında ise çalışmalar devam ediyor.
Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında dün saat 14.51'de, Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssüne yakın Seferihisar'da deniz taştı, küçük çaplı tsunami oluştu. Deniz suyu ilçenin cadde ve sokaklarını doldurdu, önüne ne gelirse sürükledi. İzmir'in, tarihindeki en büyük depremlerinden biri olan depremde, biri boğulma olmak üzere 25 kişi yaşamını yitirdi, 804 kişi ise yaralandı.
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Deprem İzmir'in yanı sıra Ege ve Marmara bölgesindeki birçok ilde hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince operatörlerde yoğunluk oluştu. Telefonla yakınlarına ulaşamayanlar yollara dökülünce İzmir'de trafik kitlendi. Ayrıca hastaneler, itfaiye, polis, AFAD, UMKE, belediye ve sağlık ekipleri alarm durumuna geçti. Bu depremin ardından, 35'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, toplam 470 artçı sarsıntı yaşandı.
Deprem, Yunan adalarında da hissedildi. Deprem nedeniyle Sisam'da 2 çocuk hayatını kaybetti. Bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları da depremin vurduğu Bayraklı'da gelerek günboyu çalışmaları yerinde takip etti.
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SAATLER SONRA KURTARILDILAR
Deprem sonrası enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için yürütülen seferberlikte birçok vatandaş, yıkılan binaların altından çıkarıldı. Çalışmalara katılan Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altında kalan Buse ile telefon konuşmasına canlı yayında tüm Türkiye şahit oldu. Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki 8 katlı 28 daireli tamamen yıkılan Rıza Bey apartmanın enkazı altında konuştuğu Buse Hasdemir 9.5 saat sonra, saat 00.20'de kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldı.
Buse"nin dışında 62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. 15. saat içinde ise 53 yaşındaki Fadime Tolu, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından sağ olarak kurtuldu. Ayrıca, Hülya Özmet, İzmir'de Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 17 saat sonra yaralı kurtarıldı. Bayraklı ilçesinde çöken 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nın enkazının altında mahsur kalan 16 yaşındaki İnci Okan ve köpeği Fıstık da yaklaşık 18 saat sonra kurtarıldı.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.