Son dakika haberi: İzmir'deki depremin ardından ölü ve yaralı sayısı artıyor! Vatandaşlara kira yardımı yapılacak; TOKİ kalıcı konutlar...

Dün öğleden sonra gerçekleşen depremin merkez üssünün Ege Denizi olduğu açıklandı. Seferihisar ve Sisam Adası'nda tsunami meydana geldi. İzmir'den son dakika bilgileri üst üste geliyor. AFAD, ölü ve yaralı sayısı hakkında saat başı açıklama yapıyor. Göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Barınma ihtiyacı olanların tüm ihtiyaçları da AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından karşılanıyor. 62 yaşındaki Emine Eren, depremden 14 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. 53 yaşındaki Fadime Tolu da enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

AFAD'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR! ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depremin ardından son dakika açıklamalarında bulunuyor. AFAD ve Kızılay'ın bölgede yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden Bakan Kurum, enkazların altında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Ağır hasarlı ve yıkılma riski olan binaların olduğunu bu şekildeki binalara girilmemesi gerekiğini vurgulayan Bakan Kurum, İzmir'de 5 bin arama kurtarma personeli çalıştığını söyledi.

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener: "30 Ekim 2020 saat 14:51'de Ege Denizi'nde Sisam adasının kuzeyi ile Doğanbey meydana gelen Mw=6.9 büyüklüğündeki depremin ardından 31 Ekim 2020 saat 09:00'a kadar bölgede 1.9'dan büyük 344 deprem çözümü yapılmıştır. Artçı sarsıntıların birkaç hafta sürmesi beklenmektedir."

AFAD: Deprem sonrasında, 35'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, toplam 489 artçı sarsıntı yaşandı.