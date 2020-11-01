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Son Dakika Haberi: kurtarıldı mı? depremi sonrası enkazda kalan Seda Dinçer'in olduğu yer...

Son dakika haberi… depremi sonrası arama kurtarma çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Doğanlar , Barış Sitesi, Rıza Bey Apartmanı başta olmak üzere, yıkılan ve hasar gören tüm binalarda çalışmalar sürüyor. , sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası gündem olmuş, arama kurtarma ekipleri, Seda Dinçer’i sağ olarak kurtarmak için yoğun bir çalışma başlatmıştı.

Giriş Tarihi: 1.11.2020 11:21 Son Güncelleme: 1.11.2020 12:07 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Seda Dinçer kurtarıldı mı? İzmir depremi sonrası enkazda kalan Seda Dinçer'in olduğu yer...

Cuma günü öğle saatlerinde ile sallandı. Ülkeyi yasa boğan can kayıplarının yanında, kurtarılan her bir depremzede çalışmalar için umut oldu. Sosyal medyada uzun süredir gündem olan ile ilgili de son dakika haberi geldi. Peki, kurtarma çalışmalarında son durum ne, Seda Dinçer öldü mü, kurtarıldı mı?

SON DAKİKA: HAYATTA OLAN 3 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Seda Dinçer'in bulunduğu yerde enkaz altında hayatta olan üç kişinin tespit edildiği bildirildi. Twitter'da #DayanSeda etiketi ile çok sayıda paylaşım yapılırken, sağlık durumu ve yaptığı son görüşme ile ilgili çeşitli bilgiler de paylaşıldı.

Son Dakika Haberi: Seda Dinçer kurtarıldı mı? İzmir depremi sonrası enkazda kalan Seda Dinçer'in olduğu yer...

Prof. Dr. Yusuf Başaran, ''Şu an itibari ile Seda'nın olduğu yerde enkaz altında hayatta olan 3 kişi tespit edildi. Sizi oradan çıkaracağız, dayanın, direnin. '' ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberi: Seda Dinçer kurtarıldı mı? İzmir depremi sonrası enkazda kalan Seda Dinçer'in olduğu yer...

Seda'nın enkazında arkadaşlarıyla görüntülü konuştuğu da belirtiliyor.

Son Dakika Haberi: Seda Dinçer kurtarıldı mı? İzmir depremi sonrası enkazda kalan Seda Dinçer'in olduğu yer...

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Son Dakika Haberi: Seda Dinçer kurtarıldı mı? İzmir depremi sonrası enkazda kalan Seda Dinçer'in olduğu yer...
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