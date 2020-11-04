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haberleri: depremi sonrası çarpıcı tespit! İki faydan birden çıkmaya başladı...

haberi: 'de meydana gelen depremin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir çarpıcı bir tespitte bulundu. Sözbilir, Tuzla ve Gülbahçe fayı üzerinde sıcak su kaynakları, gaz çıkışları ve sıvılaşmaya dair izlere rastladıklarını bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 4.11.2020 16:32 Son Güncelleme: 4.11.2020 16:46 ABONE OL
Son dakika haberleri: İzmir depremi sonrası çarpıcı tespit! İki faydan birden çıkmaya başladı...

'de yaşanan depremin ardından Tuzla ve Gülbahçe fayı üzerinde sıcak su kaynakları, gaz çıkışları ve sıvılaşmaya dair izlere rastladıklarını bildirdi.

Son dakika haberleri: İzmir depremi sonrası çarpıcı tespit! İki faydan birden çıkmaya başladı...

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 'de yaşanan depremin ardından Tuzla ve Gülbahçe fayı üzerinde sıcak su kaynakları, gaz çıkışları ve sıvılaşmaya dair izlere rastladıklarını bildirdi.

Son dakika haberleri: İzmir depremi sonrası çarpıcı tespit! İki faydan birden çıkmaya başladı...

Sözbilir öncülüğündeki uzmanlar, geçen cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremle ilgili Tuzla ve Gülbahçe faylarında incelemelerde bulundu.

Son dakika haberleri: İzmir depremi sonrası çarpıcı tespit! İki faydan birden çıkmaya başladı...

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu depremin karada değil denizin içindeki fayda gerçekleştiğini ve tam olarak ise Sisam Adası'nın kuzeyindeki bir fay hattında kırılma meydana geldiğini söyledi.

Son dakika haberleri: İzmir depremi sonrası çarpıcı tespit! İki faydan birden çıkmaya başladı...

Özellikle Bayraklı çevresinin depremden çok etkilendiğini ve bunun iki nedeninin bulunduğunu vurgulayan Sözbilir, şunları söyledi:

Son dakika haberleri: İzmir depremi sonrası çarpıcı tespit! İki faydan birden çıkmaya başladı...

"O bölgenin etkilenmesinin temel iki tane nedeni var, bir tanesi zeminin zayıf olması, diğeri de binaların depreme dayanıklı olmaması. Zeminin zayıf olması aslında yapılaşmada problem yaratacak bir şey değil. Zemini iyileştirdikten sonra yapılaşmayı gerçekleştirirsek aslında pek bir problem olmazdı. başta olmak üzere Türkiye'deki bütün illerde bu problem var. Çünkü biz depreme dayanıklı bina konusunda binaya ne kadar önem veriyorsak zemine de o önemi vermemiz lazım."

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Son dakika haberleri: İzmir depremi sonrası çarpıcı tespit! İki faydan birden çıkmaya başladı...
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