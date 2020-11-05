19 yıllık cinayette üvey anne ve öz baba tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de 4 Ocak 2001 tarihinde vahşice öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş cinayetiyle ilgili 19 yıl sonra flaş bir gelişme yaşandı.

Cinayet Masası dedektifleri yıllardır 12 yaşında vahşice öldürülen Hande Çinkitaş cinayetindeki tüm delillere yeni teknolojik incelemelerde bulundu. Bu kapsamda yurtdışından özel olarak getirilen bir kitle deliller tek tek incelendi.

Zaman aşımına kısa bir süre yapılan araştırmalarda cinayette kullanılan bıçağın keskin tarafında baba Nezih Çinkitaş'ın DNA'sına ulaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayet şüphelisi olarak üvey anne, baba ve bir komşuyu gözaltına aldı. Gözaltına alınan baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın emniyette sorgularında karşılıklı olarak birbirlerini suçladıkları öğrenildi.

Cinayet Bürodaki tahkikatın ardından; Şüpheli H. O. K. isimli şahıs soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldı. Üvey anne Şehnaz Çinkitaş ve baba Nezih Çinkitaş çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.