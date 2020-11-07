Yunanistan'dan skandal uygulama! Kos’ta 2 Gün gözaltında kaldı

23 yaşındaki O.G. henüz kime ait olduğu bilinmeyen bir jet ski ile Gümbet sahilinden denize açıldı. Gezintiye çıktığı öğrenilen genç, Yunan karasularına girince üzerine Yunan savaş gemisi tarafından ateş açıldı. O.G., daha sonra gözaltına alınıp Kos Adası'na götürüldü. Burada telefonuna el konulan ve nezarete atılan genç, iddiaya göre gözaltındayken Yunan görevliler tarafından darp da edildi. Oğlunun jet-ski ile açılıp bir daha geri dönmediğini öğrenen babası Turgay G. ise polise kayıp müracaatında bulunup, oğlunu her yerde aramaya başladı.

2 GÜN BOYUNCA NEZARETTE KALDI

2 gün boyunca Kos'ta nezarette tutulan genç, daha sonra geldiği jet-skiye bindirilip tekrar Bodrum'a gönderildi. Oğlunun kaybolması ile ilgili bir açıklama yapan baba Turgay G., "Oğlum gezinti amacıyla Gümbet'ten jet-ski ile denize açılmış. Üzerinde şort, tişört ve terlik varmış. Bana arkadaşları söyledi. 24 saat geçti, haber alamayınca emniyete başvurduk, her yerde aramaya başladık. Denizi çok bilmediği için Yunan karasularına girmiş, Yunan savaş gemisi de üzerine ateş açmış. Kos Adası'na götürmüşler, telefonlarına el koymuşlar. 2 gün boyunca dövmüşler. Daha sonra jet-skiye bindirip geri göndermişler. Oğlum geçen yaz su sporları merkezinde çalışmıştı fakat jet-ski kimin bilmiyorum. Bodrum'a döndükten sonra 2 gün kimseye görünmemiş. 2 gün sonra ortaya çıktı. Çok korkmuştuk, iyi ki başına daha kötü bir şey gelmeden dönmüş" dedi.