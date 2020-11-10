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Minik öğrenciler Atatürk Köşkü’ne akın etti

10 Kasım Atatürk’ü anma dolayısıyla ’da minik öğrenciler Atatürk Köşkü'nü ziyaret ettiler.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 10.11.2020 11:40 ABONE OL
Minik öğrenciler Atatürk Köşkü’ne akın etti

10 Kasım Atatürk'ü Anma törenleri sonrası Trabzon Atatürk Köşkü öğrencilerin ziyaretçi akınına uğradı. Ana sınıfı minik öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte köşkü gezdi, hatıra fotoğraflar çekilip, şiirler okudular.

ATATÜRK KÖŞKÜ TARİHÇESİ

Atatürk kendi ifadesiyle büyük mutluluk yaşayarak Köşkte geçirdiği iki gece, Trabzon ve Trabzonlular için olduğu kadar Türk tarihi için de sonsuza denk unutulmayacak ve sürekli örnek teşkil edecek bir oluşuma tanık olmuştur. Atatürk 11 Haziran 1937 gecesi bu Köşk'te bütün mal varlığını canından çok sevdiği Türk ulusuna armağan etme kararı almış ve mal varlığının bir listesini hazırlayarak gereğinin yapılması için Başbakan'a göndermiştir.

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Minik öğrenciler Atatürk Köşkü’ne akın etti
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