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Son dakika haberi: Marketteki cinayet kamerada!

İstanbul Fatih'te bir markette geçtiğimiz günlerde meydana gelen kan donduran cinayet vakasında son dakika gelişmesi yaşandı. Afganistan uyruklu gençlerin cinayetle biten kavgasına kız meselesinin neden olduğu ortaya çıkmıştı. Şüphelilerin kavga ettiği anlar bir marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken olayla ilgili 5 kişi  gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.11.2020 12:45 Son Güncelleme: 15.11.2020 13:09 ABONE OL
Son dakika haberi: Marketteki cinayet kamerada!

Fatih, Nişanca Mahallesi, Mola Taşı Caddesi üzerinde 9 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen olayda bir marketin önünde 7-8 kişilik kavga etmeye başladı. .

Son dakika haberi: Marketteki cinayet kamerada!

Sokaktaki onlarca insanın gözü önünde yaşanan kavga sırasında Ahmet Khaalid (26) bıçaklanarak ağır yaralandı.

Son dakika video... Fatih'te herkesin gözü önünde işlenen cinayet kamerada! | Video

Son dakika haberi: Marketteki cinayet kamerada!

Şüpheliler olay yerinden yaya olarak kaçarken, yaralanan Ahmet Khaalid Samatya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberi: Marketteki cinayet kamerada!

Afganistan uyruklu Ahmet Khaalid tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Son dakika haberi: Marketteki cinayet kamerada!

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Son dakika haberi: Marketteki cinayet kamerada!

Afganistan uyruklu Bilal M.(43), Reham M.(20), Zebi M.(18) Bayrampaşa'da Rahman A.(23) Surgun Ş.(20) ise Sultangazi ilçesinde olaydan sonra gözaltına alındı.

Son dakika haberi: Marketteki cinayet kamerada!

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin daha öncede kız meselesi yüzünden tartıştıkları, olay günü market önünde karşılaştıklarında bir kez daha kavga ettikleri tespit edildi

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Son dakika haberi: Marketteki cinayet kamerada!
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