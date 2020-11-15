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Son dakika haberi: Marketteki cinayet kamerada! İstanbul Fatih'te bir markette geçtiğimiz günlerde meydana gelen kan donduran cinayet vakasında son dakika gelişmesi yaşandı. Afganistan uyruklu gençlerin cinayetle biten kavgasına kız meselesinin neden olduğu ortaya çıkmıştı. Şüphelilerin kavga ettiği anlar bir marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

DHA Giriş Tarihi: 15.11.2020 12:45 Son Güncelleme: 15.11.2020 13:09 ABONE OL

Fatih, Nişanca Mahallesi, Mola Taşı Caddesi üzerinde 9 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen olayda bir marketin önünde 7-8 kişilik kavga etmeye başladı. .

Sokaktaki onlarca insanın gözü önünde yaşanan kavga sırasında Ahmet Khaalid (26) bıçaklanarak ağır yaralandı. Son dakika video... Fatih'te herkesin gözü önünde işlenen cinayet kamerada! | Video

Şüpheliler olay yerinden yaya olarak kaçarken, yaralanan Ahmet Khaalid Samatya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Afganistan uyruklu Ahmet Khaalid tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.