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'ye taşınan "mucize bitki" safrandan güzel haber geldi

"Mucize bitki" olarak anılan, gıda, tekstil, parfüm ve ilaç sanayinde kullanılan ile ilgili güzel haber 'den geldi. Televizyonda üretimini izlediği safranı tarlasına ekip yetiştirmeye başlayan üretici, bölgenin iklimine uyum sağlayan ürünü ikinci kez hasat etti.

AA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 16:59 Son Güncelleme: 16.11.2020 17:23 ABONE OL
Edirne'ye taşınan mucize bitki safrandan güzel haber geldi

BU YILKİ HEDEF 300 GRAM

Emekli Hasan Artan, Safranbolu'dan getirdiği yaklaşık 200 soğanını Fatih Mahallesi'ndeki tarlasına ekti. Kentin karasal iklimine uyum sağlayan bitkiden geçen yıl 150 gram üreten Artan, bu yıl başladığı hasatla 300 grama ulaşmayı hedefliyor.

Edirne'ye taşınan mucize bitki safrandan güzel haber geldi

YETİŞTİRMEK SABIR İSTİYOR

"Mucize bitki" olarak anılan, gıda, tekstil, parfüm ve ilaç sanayinde kullanılan , ekonomik olarak da üreticiyi memnun ediyor. Artan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, safran üretiminin sabır gerektiren bir iş olduğunu söyledi.

Edirne'ye taşınan mucize bitki safrandan güzel haber geldi

5 DÖNÜMÜ, 100 DÖNÜM BAŞKA ÜRÜNDEN DAHA KARLI

Üretim yapılan alanın yılda 2-3 kez sulanmasının verim artışı sağladığını belirten Artan, "Denemek için susuz yetiştirdim ama zayıf kalıyor. Herkese üretimini tavsiye ederim, denesinler. Bazı ürünler için güzel bir alternatif. Bundan 5 dönüm ekmek, diğer ürünlerden 100 dönüm ektiğinizden daha fazla gelir getirir." dedi.

Edirne'ye taşınan mucize bitki safrandan güzel haber geldi

TEKNİK İŞBİRLİĞİ

Hasat etkinliğine katılan Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek de teknik iş birliği içinde oldukları Artan'ın, güzel ve başarılı işler yaptığını belirtti.

Edirne'ye taşınan mucize bitki safrandan güzel haber geldi

100 BİN ÇİÇEKTEN 1 KİLO ÇIKIYOR

Artan'ın, üretimde önemli bir mesafe kat ettiğini ifade eden Tülek, ", ekonomik olarak bölgemizde alternatif bir ürün. Yoğun iş gerektirdiği için sınırlı alanlarda ekilmesi mümkün. Burada da gördüğünüz gibi safran, kumsal toprakları seven, güney yamaçları, güneşi seven bir bitki. Bu tarz, değerlendirilmeyen kumsal, 2. ve 3. sınıf topraklarda dahi kaliteli verim alındığı görülüyor. Yaklaşık 100 bin ila 140 bin çiçekten bir kilogram civarında safran elde edilebiliyor. Bunun da ekonomik olarak değeri 25-30 bin lira." diye konuştu.

Edirne'ye taşınan mucize bitki safrandan güzel haber geldi

Hasat etkinliğine katılan Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı İsmet Açıkgöz ve Edirne Ticaret Borsası Meclis Başkanı Fedai Canım da ürünü inceleyerek Artan'dan bilgi aldı.

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Edirne'ye taşınan "mucize bitki" safrandan güzel haber geldi
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