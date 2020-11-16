Edirne'ye taşınan "mucize bitki" safrandan güzel haber geldi

100 BİN ÇİÇEKTEN 1 KİLO ÇIKIYOR

Artan'ın, üretimde önemli bir mesafe kat ettiğini ifade eden Tülek, "Safran, ekonomik olarak bölgemizde alternatif bir ürün. Yoğun iş gerektirdiği için sınırlı alanlarda ekilmesi mümkün. Burada da gördüğünüz gibi safran, kumsal toprakları seven, güney yamaçları, güneşi seven bir bitki. Bu tarz, değerlendirilmeyen kumsal, 2. ve 3. sınıf topraklarda dahi kaliteli verim alındığı görülüyor. Yaklaşık 100 bin ila 140 bin çiçekten bir kilogram civarında safran elde edilebiliyor. Bunun da ekonomik olarak değeri 25-30 bin lira." diye konuştu.