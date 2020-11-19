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'nun yılbaşı biletleri satışa çıktı! Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar?

Bir geleneği olan yılbaşı özel çekilişi için geri sayım sürüyor. Büyük ikramiyenin 100 milyon lira olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatları ise belli oldu. Peki, toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? İşte yanıtı;

Giriş Tarihi: 19.11.2020 16:00 ABONE OL
Milli Piyango'nun yılbaşı biletleri satışa çıktı! Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Büyük ikramiyenin 100 milyon lira olarak belirlendiği yılbaşı milli piyango biletleri satılmaya başladı. Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL olacak. Vatandaşlar, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden alabilecekler. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI!

Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak. Bu yıl tam bilet fiyatı 100 TL, yarım bilet fiyatı 50 TL, çeyrek bilet fiyatı ise 25 TL olarak belirlendi.

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Milli Piyango'nun yılbaşı biletleri satışa çıktı! Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar?
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