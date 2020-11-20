İki Türk’ün aşısı aralık sonunda dağıtılacak

ABD'li Pfizer şirketiyle birlikte koronavirüse karşı başarılı aşıyla gündeme gelen BioNTech firmasının kurucularından Uğur Şahin, aşının dağıtımına 25 Aralık'tan önce başlanabileceğini bildirdi. Şahin, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) aşının acil durumlarda kullanılması onayını aralık ortasında verebileceğini belirtti. Aşının Avrupa Birliği'ndeki koşullu kullanma onayının da yine aralıkın ikinci yarısında alınabileceğini kaydetti. Şahin, "Her şey iyi giderse sanıyorum Aralık'ın ikinci yarısında onay alıp Noel'den önce dağıtıma başlayabiliriz. Ancak bu sadece her şeyin olumlu gitmesi durumunda mümkün olabilir" dedi. Şahin, geliştirdikleri aşının ABD'de acil durumda kullanılmasına yönelik izne bugün başvuracaklarını belirtti. FDA danışma kurulunun 8-10 Aralık arasında aşıyı değerlendirmek üzere toplanabileceğini bildirdi, ancak tarihin kesin olmadığını kaydetti.