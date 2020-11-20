Son dakika haberi! Cinayet şüphelisi sevgili: Gülsüm, cinsel ilişki sırasında öldü! Şoke eden detaylar...

Maktulün kardeşi Ş.Ç. olayın arka planında bir şeyler olduğunu belirterek, "Sanık bunları açıklasın biz de bilelim. Ablamı planlı bir şekilde öldürmüştür. Nasıl soğukkanlı bir şekilde yıkamış hepimiz öğrenelim. Ne anlatacaksa anlatsın. Biz de rahata kavuşalım. Madem bu kadar çok seviyormuş ablamı, evli olduğunu biliyormuş, ayrılıp evlenselerdi. Sevgilisiydi de neden öldürdü" dedi.





'CİNSEL İLİŞKİ SIRASINDA ÖLDÜ' İDDİASI



Sanık Cem Yılmaz mahkemeye sunduğu yazılı dilekçesini tekrar ettiğini ifade ederek, "Ben hayatımda ilk defa mahkemeye çıktığım için olayın etkisini de üzerimden atamamıştım. Birinci duruşmadan sonra daha rahat konuşabilmek için psikiyatriye gittim. İkinci duruşmaya onun önerisiyle çıktım. 3 haftadır da görüşüyorum. Psikiyatri yaşadığım olayın daha taze olduğunu ve yaşadıklarımın da normal olduğunu söyledi. Şu anda halen tedavi görüyorum. Gerçekten ortada ağır bir cinsel durum var. Ben ağır cinsel ilişkinin bilinmesini istemediğim için bugüne kadar anlatmadım. Mahkeme heyetinden, herkesten özür diliyorum. Gülsüm gerçekten zor bir insandı ama ben kesinlikle kendisini öldürmedim. Öyle bir teşebbüsüm de olmadı. Gülsüm cinsel ilişki sırasında öldü" diye konuştu.



Sanık avukatı ise Adli Tıp raporunda Gülsüm Taç'ın kanında yüzde 41 oranında etanol mevcut olduğunu belirterek, etanolün ani ölümlere sebebiyet verdiğini öne sürdü. Avukat, mahkemenin Adli Tıp'tan görüş sormasını da istedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.