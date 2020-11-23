Son dakika haberi: Enes Batur'un kaza anı görüntüleri ortaya çıktı! Ağaca çarpıp takla attı...

Kaza sonrası şok geçiren ünlü fenomeni, olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşları teselli etti. Batur, sevgiline sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Bir süre başka bir araç içerisinde bekletilen Enes Batur, daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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