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Son dakika haberi! Kız meslek lisesinde şoke eden olay! Böyle ifşa oldu...

'nın Nilüfer ilçesindeki bir lisede okul aile birliğine ait kumbarada bulunan 7.590 lira çalınmış ve okul idarecilerinin ihbarı üzerine polis ekipleri hırsızı bulmak için çalışma başlatmıştı. Son dakika haberine göre müdür yardımcısı, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı. Kayıtlara göre paranın çalındığı odaya giren tek kişi okul hizmetlisi Celal Kurtul'du... Gözaltına alınan Kurtul, sorgusunda suçunu itiraf etti.

DHA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 12:13 Son Güncelleme: 23.11.2020 12:23 ABONE OL
Son dakika haberi! Kız meslek lisesinde şoke eden olay! Böyle ifşa oldu...

SON DAKİKA HABERİ! Olay, pazartesi günü, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Ataevler Mahallesi'ndeki Feriha Uyar Kız Meslek Lisesi'nde meydana geldi. Sabah okula gelen müdür yardımcısı, odasında bulunan çelik kasanın açıldığını ve içinde 7 bin 590 TL bulunan okul aile birliğine ait kumbaranın çalındığını fark etti.

Müdür yardımcısının ihbarı üzerine okula gelen, Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro (SÖS) Amirliği ekipleri, hırsızlık şüphelisinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

GAZETECİLERE "PİŞMANIM" DEDİ

Okuldaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, müdür yardımcısının odasına giren tek kişinin, hizmetli Celal Kurtul olduğunu belirledi. Ekipler, Kurtul'u gözaltına aldı. Emniyete götürülen Kurtul, ifadesinde, suçunu kabul etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kurtul, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Pişmanım" dedi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Celal Kurtul, 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Son dakika haberi! Kız meslek lisesinde şoke eden olay! Böyle ifşa oldu...
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