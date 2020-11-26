Trabzon polisi ele geçirdiği sahte parayı böyle sergiledi

Trabzon'da piyasaya sahte para sürüleceği ihbarını alan Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde 3 şüpheliyi takibe aldı. Polisin takibi sonucu durduğu otomobildeki A.B., M.B., ve C.K., gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 99 adet 100 ve 50 TL'lik banknottan oluşan 9 bin 400 TL sahte para ele geçirildi. Polis tarafından sahte paralara el konulurken, sahte para operasyonunda gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne götürülen 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.