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Uçakta korku dolu anlar! Birbirlerine girdiler...

İzmir- seferini yapan yolcu uçağında, alkollü bir yolcu ile futbolcular arasında yaşanan arbede saniye saniye görüntülendi! Adana Havalimanı'na iniş yapılacağı sırada, alkollü bir yolcu ile Bergama Belediyespor deplasmanından dönen Kozanspor FK futbolcular arasında arbede yaşandı. Uçaktaki görevliler olayı yatıştırmaya çalıştı.

DHA
Giriş Tarihi: 28.11.2020 12:27 Son Güncelleme: 28.11.2020 12:32 ABONE OL
Uçakta korku dolu anlar! Birbirlerine girdiler...

İzmir-Adana seferini yapan yolcu uçağında, Adana Havalimanı'na iniş yapılacağı sırada, alkollü bir yolcu ile Bergama Belediyespor deplasmanından dönen Kozanspor FK futbolcular arasında arbede yaşandı.

Adana uçağında alkollü yolcuya Kozansporlu futbolculardan sosyal mesafesiz dayak kamerada | Video

'YETER YA' DİYEREK ÇIĞLIK ATTI

Cep telefonuyla görüntülenen olay sırasında bir kadın yolcu, 'Yeter ya' diyerek çığlık attı. Uçakta görevli hostların arbedeyi yatıştırmaya çalıştığı anlar da kameraya yansıdı.

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Uçakta korku dolu anlar! Birbirlerine girdiler...
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