SON DAKİKA... İstanbul'da sahte baba skandalı! eski sevgilisinden hamile kaldı, çocuğu yenisine yazdırdı

SON DAKİKA İSTANBUL'DA SAHTE BABA SKANDALI

İddiaya göre taraflar çocuk doğduktan sonra bir daha görüşmedi. Genç kadın küçük çocuğunun varlığını erkek arkadaşından sakladı. Aradan aylar geçti. Küçük bebeğinin kimliğini çıkarmak isteyen genç kadın, o dönemde görüştüğü A.E.'nin nüfusuna bebeği kaydettirdi. Yıllarca küçük kız babasını A.E., olarak tanıyordu. Ta ki gerçek babası ortaya çıkana kadar... Çünkü genç anne T.D., bebeğinden gerçeği saklamak istemediği için öz babası H.Y.'ye mesaj atarak durumu bildirdi. Baba H.Y. duydukları karşısında şoke olup hastaneye başvurarak, DNA testi yaptırdı. Küçük kız yüzde 99 H.Y.'nin kızı çıktı.