İHA AR-GE merkezini görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı

Rus haber kanalı NTV'ye bağlı muhabir Aleksey Petrushko ve kameraman Ivan Malyshkin, İstanbul'da Türk SİHA ve İHA'larını üreten Baykar'ın üretim tesislerini gizlice görüntülemeye çalışırken gözaltına alındılar.



Üretim sahası çevresinde izinsiz çekim yaparken emniyet güçlerinin gözaltına aldığı iki Rus, önce turist, ardından gazeteci olduklarını söylediler. Ancak iki Rus vatandaşının akreditasyonu olmadan izinsiz çekim yaptıkları ortaya çıktı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA:

Valilikten yapılan açıklamada "İlimizdeki İnsansız Hava Aracı(İHA) AR-GE Merkezinin bulunduğu ve fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen Rusya uyruklu kameraman Ivan Malyshkin ve muhabir Aleksey Petrushko ile Türk Vatandaşı A.Ç.K. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 03.12.2020 Perşembe günü saat 10.30 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir. Gözaltı süresi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 3 gün uzatılmıştır" denildi. Olaya ilişkin soruşturma detaylarının daha sonra açıklanacağı belirtildi.