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'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 sığınmacı yakalandı

Arnavutköy'de bir tırda Suriye uyruklu 9 sığınmacı yakalanırken, sürücüsü gözaltına alındı. Polis yaptığı çalışmanın ardından Almanya plakalı tırı durdurdu. Tırın dorsesinde arasında 2 çocuk ve 2 kadının da bulunduğu 9 yakalandı.

AA
Giriş Tarihi: 6.12.2020 15:33 Son Güncelleme: 6.12.2020 16:16 ABONE OL
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 sığınmacı yakalandı

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Aralık'ta saat 14.15 sıralarında Ömerli Mahallesi'nde seyir halinde olan bir tırın içinde yabancı uyruklu kişiler bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Arnavutköy’de göçmen kaçakçılığı operasyonu | Video

Polis yaptığı çalışmanın ardından Almanya plakalı tırı durdurdu. Tırın dorsesinde arasında 2 çocuk ve 2 kadının da bulunduğu 9 Suriyeli sığınmacı yakalandı.

Tır şoförü Nihat S. (55) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 sığınmacı yakalandı
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