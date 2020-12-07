Son dakika haberi: Rus Vera Chikareva böyle feryat etmişti... Evinde ölü bulundu!

SON DAKİKA GELİŞMESİ: BU ŞÜPHE ÜZERİNDE DURULUYOR...



Polis, evde ve bina çevresinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından Chikareva'nın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi. Son dakika haberine göre kamera kayıtları incelemesinde Chikareva'nın 30 Kasım Pazartesi günü girdiği evinden bir daha dışarıya çıkmadığı ve kimsenin de eve girmediği belirlendi. Düşerek başını yere çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen Chikareva'nın kesin ölüm nedeni otopside saptanacak.