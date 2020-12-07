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Son dakika haberi: Rus Vera Chikareva böyle feryat etmişti... Evinde ölü bulundu!

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. 'da yaşayan Rus kadın eşinden gördüğü şiddet yüzünden kabusu yaşamış, gazetecilere yaptığı açıklamada feryat etmişti... Son dakika haberine göre boşanma aşamasındaki eşi Salih G. (41) tarafından öldüresiye dövülüp tehdit edilen güzellik uzmanı Rus Vera Chikareva (35), lüks sitedeki evinde ölü bulundu. Kötü kokuların gelmesi üzerine komşuların polise ihbarda bulunduğu, olayın bu şekilde ortaya çıktığı öğrenildi. İşte kan donduran olaydan son dakika detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 7.12.2020 14:58 Son Güncelleme: 7.12.2020 15:38 ABONE OL
Son dakika haberi: Rus Vera Chikareva böyle feryat etmişti... Evinde ölü bulundu!

SON DAKİKA! KOCA ŞİDDETİNE UĞRAYAN RUS KADINDAN ACI HABER:

Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi'nde Vera Chikareva'nın oturduğu evden gelen kötü kokular üzerine komşuları polise haber verdi.

Polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeriye girdiklerinde oturma odasında Chikareva'yı yerde hareketsiz buldu. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kadının öldüğü belirlendi.

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Polis, evde ve bina çevresinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından Chikareva'nın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi. Son dakika haberine göre kamera kayıtları incelemesinde Chikareva'nın 30 Kasım Pazartesi günü girdiği evinden bir daha dışarıya çıkmadığı ve kimsenin de eve girmediği belirlendi. Düşerek başını yere çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen Chikareva'nın kesin ölüm nedeni otopside saptanacak.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ KABUSU OLMUŞTU

Güzellik uzmanı Vera Chikareva, yaklaşık 2 ay önce boşanmak istediği sebze meyve toptancısı eşi Salih G. tarafından dövüldüğü iddiasıyla gündeme geldi. Chikareva, 1,5 yıllık eşi Salih G. hakkında geçen 2 Eylül'de savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ankara 1'inci Aile Mahkemesi, Salih G.'ye 3 ay uzaklaştırma tedbiri uygularken, Rus kadın evi terk edip, boşanma kararı aldı.

Salih G.'nin, uzaklaştırma tedbirine rağmen geçen 25 Ekim'de konuşma bahanesiyle tekrar eşinin yalnız yaşadığı evine gidip, şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Eşinin öldüresiye dövdüğü iddia edilen Vera Chikareva, hastanede gördüğü tedavinin ardından darp raporu olarak şikayette bulundu. Salih G. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Son dakika haberi: Rus Vera Chikareva böyle feryat etmişti... Evinde ölü bulundu!
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