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sonuçları açıklandı mı? Online ile 9 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama BURADA!

Haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Online üzerinden MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenen MPİ sonuçları bugün (9 Aralık 2020 Çarşamba) belli oluyor. Şans oyunu severler Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak 86 milyon TL’yi aşan tutarının sahibi olmak isteyerek kazandıran numaralarla ilgili 9 Aralık MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapmak istiyor. Bu başlık altından 9 Aralık MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile MPİ bilet sorgulama sayfasını bularak şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 9.12.2020 21:02 Son Güncelleme: 9.12.2020 21:03 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 9 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğiyle tamamen yenilenerek her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Milli Piyango Online üzerinden MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belli olan MPİ Sayısal loto sonuçları 9 Aralık günü belli oldu. Şans oyunu sever vatandaşlarımız Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak 86 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye sahibi olmak isteyerek MP TV canlı çekilişinde belli olan kazandıran numaralarla ilgili 9 Aralık MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde araştırma yapıyor. 9 Aralık MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı ile MPİ bilet sorgulama ekranını burada bularak biletinizle büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (9 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA)

Milli Piyango Online ile 9 Aralık MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 9 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama BURADA!
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