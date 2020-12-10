Uzay istasyonu ile ilk temas

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü arasındaki iş birliği protokolü imza töreni düzenlendi. Törende 15 öğrenci, Uluslararası Uzay İstasyonu astronotu Victor Glover ile amatör telsiz görüşmesi gerçekleştirdi. Bağlantı öncesi konuşan Bakan Selçuk, öğrencilerin uzay teknolojilerine meraklarını celp etmek, teknoloji ve bilim konusundaki farkındalıklarını artırmak için önemli bir adım atıldığını dile getirdi. Bakan Selçuk "Buradaki 15 öğrencimizin Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile yapacağı telsiz görüş mesi ülkemizde doğrudan bağlantı yöntemi ile gerçekleştirilen ilk görüşme olacak" ifadelerine yer verdi. Bakan Selçuk, iki bakanlık arasında imzalanan protokolle bilim ve sanat merkezi BİLSEM'lere hava gözlem istasyonları kurulacağını belirtti. Tarım Bakanı Pakdemirli ise meteorolojik olaylar ve buna bağlı doğal afetlerin arttığına dikkati çekerek, "Bizler de meteorolojik bilgilerin üretilmesi, vatandaşlarımıza ulaştırılması ve faydaya dönüştürülmesi için birçok çalışma yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.