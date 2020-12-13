Ölüm ‘geliyorum’ dedi

Erzurum'daboşandığı eşi Gülçin Karabıyık (50) ile kızları Cansu Arslan (17) ve Burçin Arslan'ı (24) öldürdükten sonra intihara kalkıştığı sırada polis tarafından elinden vurularak etkisiz hale getirilen Raci Arslan'ın, yıllardır çocuklarına ve eski eşine şiddet uyguladığı, bu nedenle iki kere cezaevine girdiği öğrenildi.Olay günü de eski eşine babasından kalan 5 bin liralık miras için tartışan Arslan, hem eşini hem de kızlarını öldürdü. Arslan çiftinin yıllar önce kaçarak evlendiği, Raci Arslan'ın evliyken başka bir kadınla daha birlikte olduğu ve çiftin bir süre önce ayrıldığı ortaya çıktı.Devlet desteğiyle hayatını sürdürmeye çalışan Gülçin Karabıyık'ın büyük oğlu Anıl Arslan'ın hırsızlık suçundan cezaevine girdiği, o sırada çocuklarını ve eski eşini dövmek suçundan cezaevinde olan babası Raci Arslan ile aynı koğuşa verildiği ifade edildi. İddiaya göre baba Arslan, cezaevinde de birkaç kez oğlunu dövdü.