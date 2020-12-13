SON DAKİKA HABERİ: Van’da deprem! Ağrı, Hakkari ve Bitlis’de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Deprem kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları meydana geliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Van'ın Saray ilçesinde saat 01.02'de 3.4 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 5.0 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Ağrı, Hakkari ve Bitlis illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ! VAN - SARAY'DA 3.4 ŞİDDETİNDE DEPREM

Son dakika Van deprem olayına ilişkin tüm detaylar şöyle;