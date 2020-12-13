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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Van’da deprem! Ağrı, Hakkari ve Bitlis’de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

SON DAKİKA HABERİ: ’da ! , ve ’de de hissedildi! ve son depremler listesi BURADA...

Aktif özellikteki fay hatlarının geçiş doğrultusunda bulunan ülkemizde son dakika olayları yaşanıyor. ile Afet ve () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ’ın Saray ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar , ve illerimizde de hissedildi. Son dakika olayının ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 14.12.2020 01:27 Son Güncelleme: 14.12.2020 01:27 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Van’da deprem! Ağrı, Hakkari ve Bitlis’de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Deprem kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları meydana geliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Van'ın Saray ilçesinde saat 01.02'de 3.4 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 5.0 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Ağrı, Hakkari ve Bitlis illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ! VAN - SARAY'DA 3.4 ŞİDDETİNDE DEPREM

Son dakika Van deprem olayına ilişkin tüm detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER VERİLERİ


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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SON DAKİKA HABERİ: Van’da deprem! Ağrı, Hakkari ve Bitlis’de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...
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