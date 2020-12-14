Son dakika haberi | Yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan flaş açıklama: En az 3 günlük...

"VATANDAŞIMIZIN BİRAZ DAHA HASSAS OLMASINI İSTİYORUZ"

Vatandaşların genel itibariyle sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğunu, ancak evlerde bir araya gelmelerin de önüne geçilmesi gerektiğini belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Şu an geldiğimiz noktaya baktığımızda, hasta sayımızda da vaka sayımızda da bir azalmayı gözlemliyoruz. Belki istediğimiz kadar hızlı değil ama 6 binlerden, 5 bin 900'ler 5 bin 800'ler bandına indiğini gözlemliyoruz. Üstelik bu düşüşün geçtiğimiz haftaki kısıtlamalara baktığımızda, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarından daha öncesinden başlayan etkilerle de olduğunu gözlemliyoruz. O yüzden baktığımızda şu an geldiğimiz noktada, bu 2 hafta sonu kısıtlamasının etkileri ile birlikte, bu hafta Çarşamba Perşembe'den itibaren düşüşün daha olumlu olacağını, daha 5 binlerin başı 4 binlerin sonu gibi hasta sayılarının düşebileceğini kestiriyoruz. Ama tabi ki çok istediğimiz özlenen bir düşüş değil açıkçası. Vatandaşımızın biraz daha hassas olmasını istiyoruz. Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor ama evlerde bir araya gelmemesini, çekirdek aile olarak bulunmalarını arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.