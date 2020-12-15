Melek'in katiline ve azmettiriciye ağır müebbet istendi

Diyarbakır'ın Ofis semtindeki Sanat Sokağı'nda kafasına sıkılan üç kurşunla öldürülen Melek Aslan (24)'ın katil zanlısı olan kardeşi Mustafa Aslan(21) ve cinayeti azmettirmek suçundan yakalanan eski sevgilisi Orhan Vatansever(35) hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı M. Emre Yüce tarafından hazırlanan 11 sayfalık iddianame davanın açıldığı mahkeme tarafından kabul edildi. İddianame'de savcı, SABAH'ın cinayetten sonra ilk defa ''Gölge katil eski sevgili'' manşetiyle gündeme getirdiği Melek Aslan'ın eski sevgili Orhan Vatansever için ''Mustafa'ya direk ablasını öldürmesini söylemese de Melek'in herkesin görmesini istemeyeceği evde gündelik haliyle çekilmiş, şort giydiği fotoğraflarıyla Melek'in sürekli başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdi şeklinde, bir erkek kardeşin kabullenemeyeceği tahrik edici bir üslup ve tarzda üzerine basa basa yazarak, Mustafa'da hiç olmayan ablasına karşı öldürme saikini ortaya çıkarıp Mustafa'ya kardeşini öldürme düşüncesini ilmek ilmek işlemiştir'' denildi.

ADI GİBİ MELEK 'Dİ

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Melek Aslan(24), sosyal medyada Orhan Vatansever ile tanışmasıyla sempatik tavırları ve yardımsever karakteriyle adı gibi (Melek) olan hayatı kâbusa döndü.

Evlenmek istediği eski sevgilisinin kıskançlık ve kendisine verdiğini söylediği para için yaptığı şiddet ve baskıdan kaçıp geldiği Diyarbakır'ın Ofis semtindeki en işlek Sanat Sokağı'nda 21 Ekim günü Adıyaman Kâhta'dan gelen kardeşi Mustafa Aslan'ın tabancasından çıkıp başına isabet eden 3 kurşunla, KPS'ye hazırlandığı kitapları kucağında sokak ortasında öldürüldü.

Katil zanlısı kardeş Mustafa Aslan olay yerinde, onu bu cinayete azmettirmekle suçlanan eski sevgilisi Orhan Vatansever ise Sakarya'da yakalanıp tutuklandılar.

Mustafa Aslan ve Orhan Vatansever hakkında Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Savcısı Emre Yüce tarafından geçtiğimiz hafta yazılan 11 sayfalık iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

C. Savcısı Melek'in katili Mustafa Aslan'a 'kardeşi kasten öldürme' eski sevgili olan gölge katil Orhan Vatansevere de 'kardeşi kasten öldürmeye azmettirme' suçundan TCK 81/1 maddesine göre ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.

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Savcı, Melek Aslan'ın eski sevgilisi olan Vatansever için ayrıca 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme' suçundan TCK 134/2 maddesine göre 5 yıl hapis talebinde bulundu.

SABAH, hayatının baharında sokak ortasında öldürülen kadın cinayetleri sırasına adı yazılan Melek Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili Savcının hazırladığı iddianamenin ayrıntılarına ulaştı.

İşte savcının SABAH'ın cinayetten sonra Türkiye'de ilk defa 'Gölge katil eski sevgili' manşetiyle gündeme getirdiği Melek'i kardeş kurşunuyla öldürten eski sevgilisi Orhan Vatansever'e 'kardeşi öldürmeye azmettirmek' suçundan niçin ömür boyu istediği ile ilgili yazdıkları:

MÜGA ANLIYA VE BAKAN SOYLU'YA

( Ben Bu Kadını öldüreceğim )

x- Orhan Vatansever'in telefonunda yapılan incelemelerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hitaben instagram üzerinden yazılmış "Almanya'da yasayan bir Türk vatandaşıyım. Ben bir buçuk sene önce Diyarbakır'da tanıştığım bir bayan beni dolandırdı. Bu bayan tanıştığı her erkeklere hep aynisini yapıyormuş. Lütfen bana yardım edin. Yoksa ben bu kadını öldüreceğim''

Müge Anlı'ya hitaben de "Abla merhaba, ne olur beni programa çıkarın. Yoksa bir kadın cinayeti daha olacak" şeklinde mesaj bulunduğunun görüldüğü, sadece bu iki mesajın dahi Orhan'ın Melek'i ne derecede takıntı hâline getirdiğini açıkça gösterir nitelikte olduğu Orhan'ın, Melek'e verdiği paraları büyük bir olay olarak görüp bu paralarını geri almak amacıyla bu işin sonunu Melek'i öldürmeye kadar götürebileceği düşünceleri taşıdığını ortaya koyar boyutta olduğu,

x- Farklı kişilerden Melek'e ulaşmaya çalışan Orhan'ın, Diyarbakır'daki arkadaşları vasıtasıyla takip ettirdiği, Melek ile ilgili olarak sürekli fotoğraf ve bilgi istediği, Melek konusunda hastalık derecesinde takıntılı olduğu,

x- Orhan Vatansever'in Melek'in erkek kardeşi Mustafa'ya Melek'in fotoğraflarını bir erkek kardeşin kabullenemeyeceği tarzda sertçe yorumlar yaparak gönderdiği, yine Mustafa'ya ablası Melek'in namusunu ilgilendiren konularda olumsuz, tahrik edici bir üslupla, şüpheli Mustafa üzerinde yoğun bir baskı oluşturacak şekilde art arda ve de süreklilik içerir şekilde mesajlar yazdığı Melek'in, herkesin görmesini istemeyeceği evde gündelik haliyle çekilmiş, şort giydiği fotoğrafını gönderdiği, Melek'in sürekli başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğini üzerine basa basa yazdığı, Melek'e sahip çıkmalarını, aksi halde de gerekeni yapacağını söyleyerek, Mustafa da o zamana kadar aslında hiç olmayan ablasına karşı öldürme saikini ortaya çıkardığı, ablasının yerini ve ne iş yaptığını dahi bilmeyen Mustafa'ya Melek'in kaldığı apart dairesini nokta atışı şeklinde tarif ettiği,

x- Orhan'ın Melek'in Diyarbakır'da nerede kaldığını, ne iş yaptığını dahi bilmeyen Mustafa'nın zihnine ablasını öldürme düşüncesini ilmek ilmek işlediği, kötü yola düşen Melek hakkında gerekeni yapmazlarsa kendisinin yapacağını belirtir tarzda Melek'in şerefi üzerinden onlarca mesaj atarak da Mustafa'da oluşturduğu öldürme düşüncesini pekiştirdiği, Mustafa'ya ustaca şekilde baskı ve zorlamalarda bulunduğu, "Yerimde olsan Melek ile evlenir miydin, Melek'in bu yaptıklarını miden kaldırır mıydı, her geçen gün zaman kaybediliyor, işlerin ciddiyetine varılması gerekir" şeklinde Melek'i kötüler tarzdaki birçok mesajla genç yaştaki Mustafa'yı ablası Melek'e karşı dolduruşa getirdiği ve Mustafa'nın ablasının kötü yola düştüğüne inanmasını sağladığı, yine "sen genç ama akıllı birisin" diyerek Mustafa'yı etkilemeye ve Mustafa üzerindeki nüfuzunu artırmaya çalıştığı, Mustafa'ya özgüven aşılayarak cesaret verdiği, onu yönlendirdiği,

x- Orhan tarafından Mustafa'ya attığı mesajlar, maktule Melek hakkında namusu üzerinden yaptığı yorumlar ve gönderdiği fotoğraflar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Orhan'ın bu sözleri ile açıkça şüpheli Mustafa'yı ablası Melek'e karşı öldürmeye azmettirdiği, bu noktada şüpheli Orhan'ın, Mustafa'ya doğrudan ablası Melek'i öldürmesi gerektiği yönünde bir söz söylememesinin de bu durumu değiştirmeyeceği, zira Orhan'ın genç yaştaki Mustafa'ya karşı ablasının namusu üzerinden bu şekilde hareket etmesi sonucu Mustafa'da ablasını öldürme kastı oluşacağını bildiği ve öngördüğü, kaldı ki zaten en başından beri amacının da bu yönde olduğu, Melek'i ustaca bir şekilde kardeşi Mustafa'ya öldürttüğü Mustafa'nın zihnine ablası Melek'in kötü yola düştüğü düşüncesiyle öldürme saikini ilk defa da Orhan'ın sokması karşısında Orhan'ın eylemlerinin bir bütün halinde kasten öldürmeye azmettirme niteliğinde olup Orhan Vatansever'in, Mustafa Aslan'ı, ablası olan Melek Aslan'ı öldürmeye azmettirerek üzerine atılı kardeşi kasten öldürmeye azmettirme suçunu işlemesinin yanında Melek'in başkalarının görmesini, bilmesini istemeyeceği özel hayatına ilişkin fotoğraflarını rızası ve bilgisi dışında kardeşi olan Mustafa'ya, ablası olan Müjgan Deniz'e ve de eniştesi Harun Yeni'ye farklı tarihlerde göndererek üzerine atılı olan özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlediği

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SAVCI ABLA KATİLİ OLAN MUSTAFA ASLAN HAKKINDA DA ŞUNLARI YAZDI:

x-Mustafa Aslan'ın kullandığı telefonun siber suçlarla mücadele müdürlüğünün incelemesinde cinayetten 10 gün önce iki farklı tarihte Google arama motoruna ( Şeriatta zina eden abla öldürülebilir mi ? Şeriatta zinanın cezası-Şeriatta zina eden ablaya ne yapılır ?, Öldürmenin caiz yada farz olduğu durumlar hakkında bilgi verir misiniz ?) şeklinde

x- Mustafa Aslan'ın da ablası olan maktule Melek Aslan'ı, şüpheli Orhan Vatansever'in azmettirmesi ve yönlendirmesi sonucu, silahla baş bölgesine üç el ateş etmek suretiyle öldürerek kardeşi kasten öldürme suçunu işlediği tüm dosya kapsamından anlaşılmakla,

BAKANLIK DA DAVAYA MÜDAHİL OLDU

İddianamede Aile Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Suçtan zarar gören' olarak Melek 'in ölümüyle ilgili davaya müdahil olurken Melek'in annesi Adile, babası Hasan ile iki ablası ve iki ağabeyi de müşteki olarak yer aldı.