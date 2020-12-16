1 yaşındaki kızını öldüren pilot babadan kan donduran sözler

UYUŞTURUCU DETAYI SAKLANDI

Ayrıca, uçuşları arasında Almatı'da birkaç gün boyunca uyuşturucu kullanmış olabileceğini gösteren kanıtları da reddeden Barakat, kendi kızını öldürmeye dair tüm suçlamaları da reddetti.

Mohamad Barakat'ın eşi ise olaydan önce odasında bir uyuşturucuya dair paketler gördüğünü fakat polisin bunların hiçbirini kayıt altına almadığını söyledi.