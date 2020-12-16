1 yaşındaki kızını öldüren pilot babadan kan donduran sözler

Kazakistan'ın Almatı kentinde yaşanan olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda yer alan görüntülere göre perişan haldeki bir anne, bebeğin babasının kızını "öldüresiye dövmesinin" ardından çocuğu 5 yıldızlı bir otelin lobisine taşıyor. Olay sırasında ve sonrasında yaşananlar şöyle gelişti…
RENGİ MAVİYE DÖNDÜ, NEFES ALAMADI
Bir yaşındaki Sophia Barakat'ı daha önceden gören mahkeme tanığı, çocuğun her zaman gülümseyen bebekken olay sırasında gördüğünde renginin maviye döndüğünü ve nefes alamadığını anlatıyor.
23 yaşındaki anne Madina Barakat, otel çalışanlarından yardım istediği ve kızını resepsiyona yatırdığı anlar görüntüler arasında yer aldı.
"ÇOCUĞUMU ÖLDÜRDÜ, ONA VURDU"
Otel personeli, Madina Barakat'ın eşi Airbus pilotu olan 41 yaşındaki Mohamad Barakat'ın olayda suçlu olduğuna dair ifade verdi. Madina Barakat'ın "çocuğumu öldürdü, ona vurdu" sözlerini hatırlatan personel, babanın kızının ölümünde suçlu olduğunu ifade etti.
Şaşırtıcı bir gelişme olan mahkeme kayıtlarında yer alan ifadeler, duyanları şaşkına çevirdi. Pilot babanın duruşmada kendisinin epilepsi rahatsızlığını olduğunu ve otel odasında nöbet geçirirken kazara Sophia'yı öldürdüğünü söylediği belirtildi.
EPİLEPSİ OLAN PİLOT UÇAMAZ
Epilepsinin pilotlara genellikle uçuş izni verilmemesinde bir sebep olmasına rağmen, Hong Kong ve Malezya'daki doktorlar tarafından tıbbi kontrollerde onaylandığı iddia edildi.
Hong Kong Havayolları ise bu iddialara henüz yanıt vermedi. Mohamad Barakat üstelik, üst düzey bir polis görevlisinin kendisine suçlamayı kaza sonucu olduğunu göstermek için 60 bin dolar rüşvet teklif ettiğini söyledi.
UYUŞTURUCU DETAYI SAKLANDI
Ayrıca, uçuşları arasında Almatı'da birkaç gün boyunca uyuşturucu kullanmış olabileceğini gösteren kanıtları da reddeden Barakat, kendi kızını öldürmeye dair tüm suçlamaları da reddetti.
Mohamad Barakat'ın eşi ise olaydan önce odasında bir uyuşturucuya dair paketler gördüğünü fakat polisin bunların hiçbirini kayıt altına almadığını söyledi.
POLİS RÜŞVET İSTEDİ!
Madina Barakat, üstelik aynı polis memurunun "ölümün bir kaza sonucu" meydana geldiği fikrine vardığını, fakat gözaltındayken onunla konuşabilmek için kendisinden 1000 dolar talep ettiğini belirtti.
Madina ise, şu an daha önceki açıklamalarını reddederek Mohamad Barakat'ın kızlarını öldürmekle suçladığı ifadeleri şiddetle reddetti.