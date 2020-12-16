Erzurum’da kuralık tehlikesi

Mersim normalleri üzerindeki hava sıcaklığı ve buna bağlı olarak yeterli yağış olmaması nedeniyle yurt genelinde yaşanan kuraklıktan Doğu Anadolu Bölgesi'de etkilendi.

Metrekareye ekim ayında 7,1 kilogram, kasım ayında 30,2 kilogram aralık ayının 15 gününde ise 7,9 kilogram yağışın düştüğü Erzurum'da araziler susuz kaldı. Erzurum'un son 20 yılın en kurak dönemini geçirdiğini belirten Aziziye Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, "Aralık ayının ortası olmasına rağmen arazide gezebiliyorsak bu kuraklığın en büyük belirtisidir. Şu anda en az 40-50 santimetre kalınlığında kar olması gerekiyordu. Ama görüldüğü gibi hiç kar yok. Eğer ileriki günlerde kar yağmazsa 2021 yılı çiftçimiz için olumlu bir yıl olmayacaktır. Şehrimizde bulunan su kaynakları da son yılların en düşük debisinde. Bu da kuraklığın bir diğer belirtisidir. Karın yağmaması ve su kaynaklarındaki azalma, çiftçilerimiz için hayra alamet değil." diye konuştu.

Dünden bugüne hem dünyada hem Türkiye'de iklim değişikliği yaşandığını belirten Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müdahir Özgül, "Bu iklim değişikliği insanların yaptığı olumsuz etkiler sonucu yaşanıyor. Atmosfere daha fazla karbon salarak, yeryüzündeki karbon yataklarını yok ederek, arazileri amacı dışında kullanarak, havzaları doğru yönetemeyerek iklimin değişikline olumsuz etki yaptılar. Bunun sonucunda da kuraklık, ülkemizde ve dünyada gündemin ilk maddelerinden biri olmaya başladı" dedi.