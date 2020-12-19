Müstehcen yayın yapan 88 siteye erişim engellendi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yurt dışından yasa dışı bahis ve müstehcen içerik paylaşılan 88 internet sitesi tespit edildi. Durum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilerek internet sitelerine olan erişim engellendi. Son 4 ayda toplam 324 internet sitesine erişim engeli uygulandığı öğrenildi.



İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Amerika, Tayvan ve Hollanda'dan yasa dışı bahis ve müstehcen içerik paylaşılan 88 internet sitesi tespit edildi. 5651 sayılı "internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" kanunun 8. maddesi gereğince internet siteleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Durum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilerek internet sitelerine olan erişim engellendi. 13 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 324 yasa dışı bahis, 61 müstehcen yayın yapan olmak üzere toplam 324 internet sitesine erişim engeli kararı uygulanması sağlandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kamu düzeninin sağlanması ve huzur ile asayişin devamı için operasyonlara aralıksız devam edeceği öğrenildi.