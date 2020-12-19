Sayıştay'ın Antalya Büyükşehir Belediyesi raporu dudak uçuklattı

Sayıştay, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yapılan denetim raporunu internet sitesinden yayınladı. 2019'da yapılmış araç kiralamaları dudak uçuklattı. Raporda bir aracın fiyatına vurgu yapılırken 10 Ekim 2019 tarihi örnek verilmesi dikkat çekti. Rapora konu olan araç kiralamalarının Başkan Muhittin Böcek döneminde yapıldığı ortaya çıktı.

KİRALAMADA KASKO BEDELLERİ AŞILMIŞ

Sayıştay'ın söz konusu araç kiralamalarıyla ilgili raporunda, "Antalya Büyükşehir Belediyesinin çeşitli birimleri tarafından hizmet alımı suretiyle kiralanan araçlar için ödenen aylık kira bedellerinin 2006/10193 sayılı Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı'nın 6'ncı maddesinin 2'nci fıkrasının (a) bendine aykırı olarak kasko değerinin yüzde 2'sini aştığı, ayrıca 6'ncı maddenin 4'üncü fıkrası gereğince satın alma yöntemi ile temin edilmesi gereken taşıtlar ile ekipmanlar için de kiralama yapıldığı tespit edilmiştir" denildi.

PİYASADAN DAHA FAZLAYA KİRALANMIŞ

Yapılan incelemede, birimlerin araç kiralama ihalelerini ayrı ayrı yaptığı, bazı birimlerde yüzde 2 sınırına uyduğu, bazı birimlerde ise bu sınıra dikkat etmediği, kasko değerine göre azami bin 452 lira 66 kuruş aylık kira bedeli ödenmesi gereken bir araca 5 bin 800 lira aylık kira bedeli ödendiği, yenisini satın alma fiyatı 5 bin 390 lira olan bir motosiklete bin 420 lira aylık kira bedeli ödendiği ortaya çıktı.

KESİLEN FATURADA FARK VAR

Sayıştay denetçileri, yüklenici hayvan ambulansını sahibinden 4 bin liraya kiralanırken hayvan ambulansı için belediyeden yükleniciye 10 bin 520 lira ödendiği, yine yüklenici 4x4 kepçeyi sahibinden 7 bin 500 liraya kiralarken bu kepçe için yükleniciye 13 bin 900 lira ödendiği, araç kapsamında olmayan jeneratör, çim biçme makinesi, vakumlu süpürme makinesi, sırt pülverizatörü gibi ekipmanların da satın alınmak yerine kiralandığını tespit etti.

MALİ DURUM KAMUOYUNA AÇIKLANMALI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni inceleyen Sayıştay denetçilerin raporlarında ilginç bulgulara da yer verildi. Denetimde en çok eleştiri mali konularda geldi. Sayıştay raporunda,.

"Kurumun 2019 yılına ilişkin işlemlerinin incelenmesi neticesinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesi gereğince hazırlanıp kamuoyuna duyurulması gereken Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nun hazırlanmadığı tespit edilmiştir. Kurum tarafından her yıl, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini içeren Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nun hazırlanarak, saydamlık ilkesi gereğince kamuoyuna açıklanması gerekmektedir" denildi.

PARALAR VADESİZ HESAPTA BIRAKILMIŞ

Büyükşehir'in mali hesaplarını inceleyen denetçiler, bankadaki paraların vadesiz hesapta bırakılıp nemalandırılmadığına dikkat çekti. Raporun bu bölümünde, "Banka mutabakat yazıları ile banka listelerinin incelenmesi sonucunda bazı banka hesaplarının, bloke konulması veya kamulaştırma yapılırken kullanılması gibi gerekçelerle muhasebeleştirilmediği ve söz konusu banka hesaplarındaki tutarların mali tablolara yansıtılmadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

MÜZE PAYLARI TAHSİL EDİLMEMİŞ

Sayıştay raporunda, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak işletilen ören yerleri ile gerçek veya tüzel kişilerce işletilen kum heykel, balmumu, hayvan, deniz gibi tematik özel müzelere ait giriş ücretlerinin yüzde 5'lik belediye payının tahsil edilmediği takibinin yapılmadığına da vurgu yapıldı.

KATILIM PAYLARI ALINMAMIŞ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kiraya verdiği Atatürk Parkı içinde yer alan işletme ve ünitelerinden alınması gereken 'Katılım Payı Bedelinin' tahsil edilmediğinin görüldüğünü raporlandıran denetçiler, Atatürk parkı içerisinde bulunan işletme ve ünitelerin kiralama dosyaları ile kira gelirlerine ilişkin yapılan incelemede kirasını vadesinde ödenmeyen işletmeler için herhangi bir işlem yapılmadığını vurguladı.

BOŞA HARCANAN 1 MİLYON 855 BİN TL

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü'ne, Orman Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen alana tahsis amacına aykırı olarak belediye bütçesinden harcama yapıldığı da raporlarda yer aldı. Buna göre, ASAT Genel Müdürlüğünün kullanımında olan alana tahsis konusuna aykırı şekilde futbol sahası ve aydınlatma direği yapılarak 1 milyon 855 bin 66 lira tutarında harcama yapıldı. Ancak bu alan yıpranmaya bırakıldığı için kamu zararı oluştuğu tespit edildi. Denetçiler, Antalya Büyükşehir Belediyesi taşınmazlarına ait Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen taşınmaz icmal cetveli kayıtları ile muhasebe kayıtları arasında tutarsızlıklar bulunduğunun tespit etti.

TEMİNATLAR BEKLETİLMİŞ

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'ne göre 2019 yılsonu itibariyle kurumun muhasebe kayıtlarında hükümsüz kalan teminat mektubu tutarının 5 milyar 240 milyon 143 bin lira olduğunu belirleyen Sayıştay denetçileri, vadesi dolmuş olmasına rağmen idarenin kasasında muhafaza edilmeye devam eden teminat mektuplarının tutarı ise 20 milyar 879 milyon 820 bin lira olduğunu, hükümsüz kalan teminat mektuplarının muhasebe kayıtlarında gereksiz külfet olduğu, idarenin teminat olarak sahip olduğu güvenceyi de olduğundan fazla gösterdiğine dikkat çekti.