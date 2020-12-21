Son dakika haberi: Milyonlarca kişiyi etkileyebilir! Uzmanlardan korkutan uzun süreli corona virüs uyarısı…

Corona virüsle ilgili son dakika haberinin detayları ortaya çıktı. Çin'de ortaya çıkan corona virüs İngiltere'de mutasyona uğradı. Yeni virüsün bulaşma hızının eskisine göre %70 daha fazla olduğu da gelen bilgiler arasında. Dünya Sağlık Örgütü, mutasyona uğrayan corona virüs ve belirtileri hakkında detaylı bir çalışma yapıldığını açıkladı. Öte yandan İngiltere'de yapılan bilimsel bir araştırmaya göre corona virüs geçirenlerde uzun soluklu belirtilerin kalıcı olarak görülebileceği ifade edildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Veriler, koronavirüse yakalanan 10 kişiden birinin hastalığı yendikten üç ay sonra kalıcı semptomlar yaşadığını ortaya koydu. İngiltere Ulusal İstatik Bürosu (ONS), Covid-19'un ortadan kalkmasından aylar sonra kaybolan çok çeşitli semptomların ortaya çıkmasına sebep olan "uzun süreli Covid-19" hakkında bir rapor yayınladı. İşte korkutan raporun detayları…
"BİRÇOK KİŞİDE BELİRTİLER DEVAM EDİYOR"
Koronavirüsü yenen İngilizlerin %9.9'unun 12 hafta sonra hala hastalığın kalıcı etkilerinden muzdarip olduğu ortaya çıktı ve %21'i ilk enfeksiyonu atlattıktan beş hafta sonra en yaygın olanları yorgunluk, inatçı öksürük ve baş ağrısı olan kalıcı birkaç semptom bildirdi.
Ulusal İstatistik Bürosu rakamları, virüs olmayan hastalara kıyasla Covid-19 ile hastaneye kaldırılan kişilerde kalp krizi ve felç oranlarının da 12 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
Koronavirüs hastalarının çoğu ateş, öksürük ve koku ve tat alma duyularını birkaç gün kaybettikten sonra iki hafta içinde iyileştiği biliniyordu. Fakat kanıtlar, virüsün anlatılan semptomlarının bazı hastalarda haftalarca devam edebileceğini ortaya çıkardı.
"KORONAVİRÜS SONRASI ETKİLER"
Araştırmacılar, bu semptomların organlara, bağışıklık sistemine ve sinir sistemine verdiği hasar nedeniyle bu durumu "koronavirüs sonrası etkiler" olarak adlandırdı.
Doktorlar bu durumu, ilk enfeksiyondan on yıldan fazla bir süre sonra gelişebilen, yeterince anlaşılamayan bir durum olan ve çocuk felcinden sonra ortaya çıkan post-polio sendromuna benzetti.
Yetkililer, şu anda tam olarak kaç kişinin uzun süreli Covid-19 etkilerinden muzdarip olduğu konusunda net bir bilgiye sahip olmasa da yalnızca İngiltere'de bu rakamın 500.000'e kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.
"İKİ TİP UZUN SÜRELİ COVID-19 ETKİLERİ BULUNUYOR"
Long Covid Support Group adı verilen bir destek grubunun kurucusu olan Claire Hastie, virüsün kalıcı etkilerinin kendilerini tekerlekli sandalyeye mahkum ettiğine inanan birçok kişi olduğunu belirtti. Bazıları ise nefes nefese kalmadan bir kat merdiven çıkamadıklarını da bu etkilerin arasında bulunduğunu söyledi.
Bilim insanları, iki ana tip uzun süreli Covid-19 belirtiler olduğunu açıkladı. Akciğerlerinde, kalp kaslarında ya da nörolojik olarak ortaya çıkan hasarlar da dahil olmak üzere organlarında gözle görülür sorunlara yol açan Covid-19 etkileri, çok ciddi Covid-19 nöbeti geçiren bir azınlıkta tespit edildi.
Fakat bir diğer uzun süreli Covid-19 belirtilerini gösteren insanlar, vücutlarında ölçülebilir herhangi bir hasarı olmayan hastalar olduğu bildirildi. Bilim insanları, bu semptomlara neyin neden olduğu konusunda hala emin değiller.
"SEBEP ANTİKORLAR OLABİLİR"
Bu çalışmaların yanı sıra ABD'deki Yale Üniversitesi'nde bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, bağışıklık sisteminde yüksek seviyelerde "dost ateşi" olarak tanımlanan antikorların, uzun süreli Covid-19 semptomlarına sebep olabileceğini ortaya koydu.