Son dakika haberi: Milyonlarca kişiyi etkileyebilir! Uzmanlardan korkutan uzun süreli corona virüs uyarısı…

Corona virüsle ilgili son dakika haberinin detayları ortaya çıktı. Çin'de ortaya çıkan corona virüs İngiltere'de mutasyona uğradı. Yeni virüsün bulaşma hızının eskisine göre %70 daha fazla olduğu da gelen bilgiler arasında. Dünya Sağlık Örgütü, mutasyona uğrayan corona virüs ve belirtileri hakkında detaylı bir çalışma yapıldığını açıkladı. Öte yandan İngiltere'de yapılan bilimsel bir araştırmaya göre corona virüs geçirenlerde uzun soluklu belirtilerin kalıcı olarak görülebileceği ifade edildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA HABERİ: MİLYONLARCA KİŞİYİ ETKİLEYEBİLİR! BİRÇOK KİŞİDE BELİRTİLER DEVAM EDİYOR...

Veriler, koronavirüse yakalanan 10 kişiden birinin hastalığı yendikten üç ay sonra kalıcı semptomlar yaşadığını ortaya koydu. İngiltere Ulusal İstatik Bürosu (ONS), Covid-19'un ortadan kalkmasından aylar sonra kaybolan çok çeşitli semptomların ortaya çıkmasına sebep olan "uzun süreli Covid-19" hakkında bir rapor yayınladı. İşte korkutan raporun detayları…