Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ruhsatsız silahları jandarmaya satmaya kalktı!

Ruhsatsız silahları jandarmaya satmaya kalktı!

'de, otomobilinde bulunan 4 adet ruhsatsız tabancayı satmaya çalışan H.Ö., müşteri gibi davranan jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 16:37 Son Güncelleme: 29.12.2020 16:50 ABONE OL
Ruhsatsız silahları jandarmaya satmaya kalktı!

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bilecik'in Söğüt ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan H.Ö.'nün ruhsatsız silah sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma, H.Ö. ile müşteri gibi irtibata geçti ve kullandığı otomobili Tepebaşı İlçesi Hisar Mahallesi'nde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada çeşitli markalarda 4 adet tabanca ve bu silahlara ait 32 adet fişek ele geçirildi. H.Ö.'nün Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise 8 adet hançer bulundu. Gözaltına alınan H.Ö. sevk edildiği adliyeden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ruhsatsız silahları jandarmaya satmaya kalktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA