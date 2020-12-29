Son dakika: Yıllar sonra anneden gelen itirafla şok oldu! Ünlü iş adamı öz babası çıktı...

Mehmed Şükrü Paşa'nın torunu iş adamı Yalçın Özyapar'ın yıllar sonra bir oğlu olduğu ortaya çıktı. 32 yaşındaki Mehmet Özüparlak geçtiğimiz günlerde İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak babasının 84 yaşındaki iş insanı Yalçın Özyapar'ın olduğunu ileri sürdü. Dava dilekçesinde annesi Münire'nin yıllar önce ev ekonomisine katkıda bulunmak için ünlü ailelere terzilik yaptığını bu şekilde Yalçın Özyapar ile tanıştığını anlattı.

YILLAR SONRA GERÇEK BABASINI ÖĞRENDİ



İddiaya göre Özyapar, annesi Münire Şile olan ilişkisini işçi-patron statüsünden ileri taşımıştı. Annesi bu birliktelikten hamile kalmış ve Mehmet Özüparlak dünyaya gelmişti. Yıllarca öz babasından ayrı yaşayan genç adam annesinin gerçeği söylemesi ile büyük bir şok yaşadı. Vicdan azabına dayanamayan anne oğluna gerçeği itiraf etti ve babasının Yalçın Özyapar olduğunu söyledi.

MAHKEMEDEN DNA TESTİ TALEP ETTİ



Duydukları sonrası büyük bir travma yaşayan Mehmet Özüparlak, iş insanıyla iletişimi geçip annesiyle birlikte Erzurum'a gitti. İddiaya göre Özyapar, öz çocukları önünde terzisi ile yaşadığı ilişkiyi itiraf etti ve Mehmet Özüparlak'ın kendi çocuğu olduğunu söyledi. Ancak iş adamının ailesi duruma karşı çıktı.

Bunun üzerine mahkemeye başvuran genç adam, DNA testi yapılmasını ve nüfusta baba adının düzeltilmesini talep etti. Babalık tayini davası açan Mehmet Özüparlak, ABD'de ise öz kardeşi olduğu kişi ile DNA testi yaptırdığında ise test sonucuna göre öz kardeş olmadıklarını öğrendi. Dava devam ediyor.