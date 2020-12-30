Şeb-i Arus’ta bu yıl gönüller kucaklaştı

Hz. Mevlana'nın yüzyılları aşan 'gel' çağrısına uyarak her yıl dünyanın birçok yerinden bu çağrıya icabet edenler, bu yıl gelememenin hüznünü yaşadı. Konya Büyükşehir Belediyesi de Şeb-i Arus'a gelemeyen dünyanın birçok yerindeki Mevlana dostunu "Bu Sene Gönülden Kucaklaşıyoruz" sloganı ile hazırladığı klipte bir araya getirdi. Amerika'dan Japonya'ya, İtalya'dan, Hindistan'a Letonya'dan Azerbaycan'a, Almanya'dan Tunus'a kadar dünyanın dört bir köşesinden Hazreti Mevlana'ya gönül veren yabancı misafirler, bu yıl gelemeseler de gönüllerinin Konya'da ve Mevlana ile olduğunu dile getirdiler. "Kalp neredeyse gönül orada. Bu sene gönülden kucaklaşıyoruz" sloganıyla paylaşılan film, sosyal medyada büyük beğeni topladı.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hz. Mevlana'nın yüzyılları aşan 'gel' çağrısına uyarak dünyanın her yerinden, yılın bütün günlerinde bu çağrıya icabet eden herkese bu yıl uzaktan seslenmenin burukluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Altay, " Ne mutlu bize ki, gönüller sultanı Hz. Mevlana, Belh'ten şehrimize gelmiş, yüzyıllardır doğuyu ve batıyı aydınlatan eserlerini burada vermiş, bütün insanlık için hoş bir sadâ bırakmıştır. Peygamberin ayağının tozu olmakla iftihar eden Hz. Pir, bugün de farklı kıtalarda, farklı insanların içindeki sevinç ve hikmet bahçelerinde çiçekler açtırmaya devam ediyor" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun sema ayin-i şerifi icrasıyla bu yılki Şeb-i Arus sona erdi.