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Jandarmadan siber operasyon: 204 siteye erişim engeli

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yurt dışından yasa dışı bahis, dolandırıcılık amacıyla kullanılan, müstehcen içerik paylaşılan 204 internet sitesi tespit edildi. Durum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirilerek internet sitelerine olan erişim engellendi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 31.12.2020 17:13 ABONE OL
Jandarmadan siber operasyon: 204 siteye erişim engeli

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yurt dışından yasa dışı bahis, dolandırıcılık amacıyla kullanılan, müstehcen içerik paylaşılan 204 internet sitesi tespit edildi. Durum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilerek internet sitelerine olan erişim engellendi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yurt dışından yasa dışı bahis ve dolandırıcılık amacıyla kullanılan, müstehcen içerik paylaşılan 204 internet sitesi tespit edildi. 5651 sayılı "internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" kanunun 8. maddesi gereğince internet siteleri hakkında yasal işlem başlatıldı. Durum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilerek internet sitelerine olan erişim engellendi. 204 siteden 16'sının oltalama yöntemiyle dolandırıcılık, 13 tanesinin kimlik hırsızlığı, 69'unun ise fuhuş ve müstehcen içerik paylaşımı amacıyla kullanıldığı öğrenildi.

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Jandarmadan siber operasyon: 204 siteye erişim engeli
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