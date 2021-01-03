SON DAKİKA HABERLER! O rapor açıklandı! Metin Avcı, Pınar Gültekin'i böyle öldürmüş...

Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından katledilmesiyle ilgili Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın görülecek duruşma öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Muğla'da geçtiğimiz temmuz ayında erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili davanın ilk duruşmasında katil zanlısı için akıl sağlığı testi raporu tanzim edilmesine karar verilmişti. Avcı'nın Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan incelemesi tamamlandı. Yapılan incelemelerde katil Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığının tam ve yerinde olduğu dolayısıyla ceza sorumluluğunun tam olduğu tespit edildi.