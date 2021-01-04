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sonuçları açıklandı mı? ile 4 Ocak sonuçları - MPİ sorgulama burada!

sonuçları, şans oyunu severlerce her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri heyecan ve merakla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans işbirliğinde ve canlı yayını üzerinden yapılan çekilişle kazandıran numaraları doğru tahmin edenler büyük ikramiye sahibi oluyor. ile MP TV üzerinden bugün gerçekleştirilecek canlı çekilişe kupon doldurarak katılan şans oyunu severler 93 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiye kazanma umuduyla kazandıran numaraları öğrenmek için sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 4 Ocak sonuçları - MPİ sorgulama sayfasına buradan erişerek büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 4.1.2021 19:25 Son Güncelleme: 4.1.2021 19:25 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 4 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları - MPİ sorgulama burada!

Milli Piyango Online ile haftalık düzende Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şans oyunu severler tarafından oynanan ve kazandıran numaraları heyecanla beklenen MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün (4 Ocak 2020 Pazaretsi) MP TV canlı yayınıyla belli olacak. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan çekilişe 93 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye kazanmak amacıyla dahil olan şans oyunu severler şanslı numaraları öğrenmek isteyerek 4 Ocak MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarına devam ediyor. 4 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları - MPİ sorgulama motoru detaylarını buradan takip edebilir MP TV canlı izleme linkine erişebilirsiniz…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (4 OCAK 2020)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 4 Ocak MPİ Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 4 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları - MPİ sorgulama burada!
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