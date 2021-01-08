Muğla'nın Yatağan İlçesi'nde Yatağan-Milas karayolu üzerinde Eskihisar Köyü sınırları içerisinde yer alan Stratonikeia Antik Kenti'ndeki tarihi çeşmeden yeniden su akmaya başladı.

Geçtiğimiz yılın son günlerinde restore ve renove edilen Osmanlı Çeşmesi, 2. Mahmut döneminde inşa edildiği için 2. Mahmut Çeşmesi adını aldı. Pamukkale Üniversitesi Stratonikeia ve Lagina Kazısı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, çeşmenin yeniden eski günlerindeki gibi suyla buluşmasının müjdesini sosyal medya hesabından duyurdu.

Prof. Dr. Söğüt; "Ben bu çalışmaları seviyorum. Restorasyonu tamamlanan, bugün tekrar eski günlerine dönen çeşmede suyun akışına bakın, bu sevilmez mi?" dedi.