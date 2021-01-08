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Tarihi çeşmeden yeniden su akmaya başladı

'nın Yatağan İlçesi'nde Yatağan-Milas karayolu üzerinde Eskihisar Köyü sınırları içerisinde yer alan Stratonikeia Antik Kenti'ndeki tarihi çeşmeden yeniden su akmaya başladı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 8.1.2021 18:54 ABONE OL
Tarihi çeşmeden yeniden su akmaya başladı

Muğla'nın Yatağan İlçesi'nde Yatağan-Milas karayolu üzerinde Eskihisar Köyü sınırları içerisinde yer alan Stratonikeia Antik Kenti'ndeki tarihi çeşmeden yeniden su akmaya başladı.

Geçtiğimiz yılın son günlerinde restore ve renove edilen Osmanlı Çeşmesi, 2. Mahmut döneminde inşa edildiği için 2. Mahmut Çeşmesi adını aldı. Pamukkale Üniversitesi Stratonikeia ve Lagina Kazısı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, çeşmenin yeniden eski günlerindeki gibi suyla buluşmasının müjdesini sosyal medya hesabından duyurdu.

Prof. Dr. Söğüt; "Ben bu çalışmaları seviyorum. Restorasyonu tamamlanan, bugün tekrar eski günlerine dönen çeşmede suyun akışına bakın, bu sevilmez mi?" dedi.

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Tarihi çeşmeden yeniden su akmaya başladı
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