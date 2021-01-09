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’de taksiciye kanlı

Son dakika bilgisine göre, ’de bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen taksici , sokak üzerinde müşterisini indirdikten sonra yanına bir otomobil yaklaştı. Burada çok sayıda mermi ile başından vurulan taksici, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 9.1.2021 22:00 Son Güncelleme: 9.1.2021 22:05 ABONE OL
Kâğıthane’de taksiciye kanlı infaz

Kâğıthane'de cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen taksici Ferhat Basın'a, yanına yaklaşan bir otomobilden ateş açıldı. Başına çok sayıda kurşun isabet eden taksici kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 20.15 sıralarında Şirintepe Mahallesi Akşam Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde taksisinden müşterisini indiren Ferhat Basın'ın yanına bir otomobil yaklaştı.

BAŞINA ÇOK SAYIDA KURŞUN İSABET ETT

Otomobildeki bir kişi, Basın'a doğru 5-6 el tabancayla ateş etti. Saldırgan kaçarken başına çok sayıda kurşun isabet ettiği öğrenilen Basın, olay yerinin yakınında oturan kardeşi tarafından taksiyle Kâğıthane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerini güvenlik şeridi içine alan polis inceleme yaptı. Olay yerinde toplanan deliller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonrasında kardeşi tarafından hastaneye kaldırılan Ferhat Basın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Basın'ın bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Kâğıthane’de taksiciye kanlı infaz
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