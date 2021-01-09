Kâğıthane’de taksiciye kanlı infaz

BAŞINA ÇOK SAYIDA KURŞUN İSABET ETT

Otomobildeki bir kişi, Basın'a doğru 5-6 el tabancayla ateş etti. Saldırgan kaçarken başına çok sayıda kurşun isabet ettiği öğrenilen Basın, olay yerinin yakınında oturan kardeşi tarafından taksiyle Kâğıthane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerini güvenlik şeridi içine alan polis inceleme yaptı. Olay yerinde toplanan deliller incelenmek üzere emniyete götürüldü.