Tunç Soyer’e Agamemnon tepkisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz aylarda Pasaporttaki vapur iskelesini tadilat gerekçesiyle kapattı. Yerine de seferlerin aksamaması için mendirek içine yüzer iskele koydu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yüzer iskeleye Yunan Kralı Agamemnon'un ismini vermesi tepkiye yol açtı.

Vatan uğruna şehit olmuş çok sayıda İzmirli dururken Başkan Soyer'in yüzer iskeleye Yunan Kralı Agamemnon'un ismini vermis olmasina Sosyal medya üzerinden tepki gösteren çok sayıda İzmirli Başkan Soyer'i sert bir dille eleştirdi.

Yaşananlara bir tepki de AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'den geldi. Sürekli konuya ilişkin olarak Twitter adresinden yaptığı açıklamada "Tunç Soyer yeni yaptığı iskeleye binlerce yıl bir kara bulut gibi topraklarımızın üzerinde dolaşan simge düşmanımızın Yunan Kralı Agamemnon'un ismini verirken ne düşündü acaba?

Fikir ne ise zikir de odur derler! Kurtuluşun şehri İzmir'in sabrını zorluyorlar!" ifadelerine yer verdi.