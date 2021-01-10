SON DAKİKA HABERLER: Melek İpek anlattıkça mahkeme salonu buz kesti! "Naylon iple bağlayıp tecavüz etti"





7 Ocak akşamı eşinin aynı odada olmalarına rağmen cep telefonundan "Ayrılmak istiyorum" şeklinde mesaj attığını anlatan Melek İpek, "Ben de 'Sen bilirsin' diye cevap yazdım. Eşim adıma ruhsatlı av tüfeğiyle içeri girdi. 'Son duanı et kelimeyi şahadet getir' dedi. Tüfeği bana doğrulttu. Ben de öldürmemesi için yalvardım. Tüfeği ateşleyeceğini anlayınca çocuklarımın önüne geçtim. İki kızım birbirine sarılmış ağlıyorlardı. Bu esnada eşim ateş etti, çıkan mermi camdan dışarı gitti. Tekrar tüfeği bana doğrulttu, öldürmemesi için yalvardım. Tüfeğin dipçiği ile kafama vurdu. Gözüm, yüzüm, kolum ve omzumdan yaralandım" dedi.







SON DAKİKA! SOĞUK SUYLA İŞKENCE



İpek, şöyle devam etti: "Boğazımı sıktı. Gözlerim yerinden çıkacak gibi oldu, bayıldım. Uyandığımda çıplak vaziyette ellerim kelepçeliydi. Boynum ellerime, ellerim ayaklarıma, eşimin avda kullandığı naylon iple cenin pozisyonunda olacak şekilde kendimi banyoda buldum. Eşim bana soğuk su tutuyordu. Kendime biraz geldiğimde eşimin ben baygınken tecavüz ettiğini acıyla hissettim. Sol göğsümün altına bıçağı dayadı. Çocukları odadan çıkmamaları konusunda uyardı. Sabaha karşı servisi yapıp geleceğini söyledi.