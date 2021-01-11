Mardin mutfağını dünyaya tanıtacak proje

Mardin geçmişten günümüze Türk, Kürt, Arap, Süryani, Ermeni ve Çeçen gibi farklı medeniyet ve kültürlere ev sahipliği yapmış dağ ve Mezopotamya Ovasından kaynaklı coğrafyanın getirdiği çeşitlilik, Mezopotamya ile Anadolu mutfağının karışımıyla zengin mutfak kültürüne sahip. Mardin mutfağı bu özelliklere sahip olmasına rağmen yemek kültürü ev içinde kalarak ülke ve dünyaya tanıtımı yapılamamıştı.

Bu kadim kültürün ülke ve dünyaya tanıtımı için Mardin Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü, Mardin Valiliği, Artuklu Üniversitesi ile Dicle Kalkınma Ajansı'nın destek verdiği Mardin Gastronomi Müzesi ve Uygulama Merkezinin Proje süreci tamamlandı.

Proje hakkında bilgi veren Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, "Proje onayı ile birlikte Gastronomi Müzesi ve Uygulama Müzesi, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dahil olan Mardin'in gastronomi alanında kurumsallaşmasını sağlayarak kentin turizm, sosyal, ekonomik ve istihdamının gelişmesine katkı sağlayacak." dedi.

Proje kapsamında, kentte unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutmuş mutfak kültürü üzerinde araştırmalar yapılacağı bilgisini veren Prof. Dr. Özcoşar şunları söyledi:

"Yöresel yemeklerin tespiti, özgün standartlarının oluşturulması ve kayıt altına alınması sağlanarak bu alandaki altyapı oluşturulacak. Bu çalışma geçmişten günümüze Mardin mutfağının bir arşivi niteliğini taşıyacak. Böylelikle sahip olduğumuz bu miras gelecek kuşaklara aktarılacaktır.

Mardin mutfağının bilinirliğinin arttırılması amacıyla yemek atölyeleri, gastronomi günleri, gastronomi festivali gerçekleştirilecek."