SON DAKİKA HABER: İstanbul'da iğrenç olay! Temizlik bahanesiyle eve çağırıp...

'SUÇLAMALAR HAYAL ÜRÜNÜ' DEDİ

Şüpheli Y.Ş., İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesinde B.M. isimli genç kadınla 5-6 aydır tanıştıklarını, birkaç kez dışarıda buluşup görüştüklerini, olaydan bir gün önce kendisinin evinde görüştüklerini, olay günü yine aynı şekilde buluşup eve gittikleri esnada başka bir kız ile selamlaştığını, eve gittiklerinde B.M. isimli genç kadının kendisine birden saldırmaya başladığını ve kendisinin de karşılık vererek genç kadına birkaç kere vurduğunu ileri sürdü. İfadesinin devamında şüpheli Y.Ş., tartışma sırasında genç kadının cama çıkarak sanki cinsel saldırıya uğruyormuş gibi bağırmaya başladığını ve genç kadının iddialarının hayal ürünü olduğunu söyleyerek üzerine atılı suçları reddettiğini belirtti.